Tite é a aposta do Flamengo para 'virar o jogo'

O Flamengo apresentou oficialmente, no início desta semana, o seu terceiro técnico na temporada: Tite. O comandante da seleção brasileira na Copa da Rússia (2018) e do Catar (2022) assume a posição que em 2023 já foi ocupada pelo português Vitor Pereira e pelo argentino Jorge Sampaoli. A missão é a de 'virar o jogo' e passar uma borracha no trágico 2023 para o clube, que perdeu tudo o que disputou.

Apesar de só ter falado com a imprensa nesta segunda, o treinador, que firmou contrato com o Rubro-Negro até o final de 2024, já começou a trabalhar em sua nova equipe na última terça-feira (10). "Esse tempo de vinda para cá, na Data Fifa, permitiu mais um conhecimento humano, dos funcionários, dos atletas, três deles por videoconferência. Na sequência, já implementamos, de forma muito rápida, as fases ofensivas e defensivas de bola parada".

Em 2023, o Flamengo não conquistou nada - ainda tem uma esperança bem remota no Brasileirão. Tite chega com a missão de classificar o clube para a Libertadores 2024, através do Campeonato Brasileiro. Seria a única conquista do clube na temporada, muito pouco para o elenco e o poder financeiro que tem.

Brasil tem boas perspectivas para o Pan do Chile

Os Jogos Pan-Americanos do Chile serão abertos oficialmente nesta sexta-feira (20), em Santiago. De Rayssa Leal, no skate, a Marcus Vinicius D'Almeida, no tiro com arco, passando por handebol, hipismo e ginástica, o Brasil terá uma delegação forte.

A expectativa é repetir o desempenho de Lima, no Peru, em 2019, quando a delegação brasileira voltou pra casa com 171 medalhas, sendo 54 de ouro. A competição segue até o dia 5 de novembro com sete mil atletas de 41 países das Américas do Norte, Sul, Central e Caribe, disputando 39 modalidades esportivas.

Os Estados Unidos são os grandes favoritos. Os ianques vão em busca do oitavo título geral consecutivo, só não venceram os Jogos Pan-Americanos de Buenos Aires, em 1951, e de Havana, em 1991, ambos conquistados pelos respectivos países-sede.

COI inclui mais 5 modalidades nas Olimpíadas

Beisebol, flag football, lacrosse, squash e críquete. Estas são as novas modalidades que o Comitê Olímpico Internacional vai incluir no cardápio dos Jogos Olímpicos, a partir de Los Angeles em 2028. Por outro lado, o COI mantém de fora modalidades tradicionaise já praticadas em todo o mundo como beach soccer e futsal, duas modalidades que são administradas pela FIFA.

Nos jogos Olímpicos de Paris, em 2024, mais duas modalidades vão estrear: breaking dance e canoagem slalom extremo. Serão 48 modalidades e 32 esportes, nas próximas Olimpíadas. Deixam o circuito olímpico em 2024 o beisebol e o softbol, que retornam em 2028, em Los Angeles, e o karatê.