Quem é o melhor Atleta do Ano?

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou os nomes que vão concorrer ao troféu de Melhor Atleta do Ano de 2023. Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são as representantes femininas. Já no masculino, a disputa será entre Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (tiro com arco). Os vencedores serão revelados no dia 15 de dezembro, na cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro (RJ). Em 2022, os melhores do ano foram os medalhistas olímpicos e mundiais Alison dos Santos, do atletismo, e a ginasta Rebeca Andrade.

A festa de gala do esporte brasileiro celebrará um ano que ficará marcado pela histórica participação do Time Brasil nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023. Ao fim da maior competição multiesportiva das Américas, em outubro e novembro no Chile, o Brasil conquistou a segunda colocação geral e quebrou o recorde de medalhas totais (205) e o de medalhas de ouro conquistadas em uma mesma edição (66). O processo para a escolha dos indicados a Melhor Atleta do Ano e dos melhores das modalidades foi realizada por um colégio eleitoral formado por jornalistas, dirigentes, a Comissão de Atletas do COB, ex-atletas e personalidades do esporte.

A 24ª edição do Prêmio Brasil Olímpico terá um novo formato sem deixar de lado as já consagradas homenagens da noite de gala do esporte olímpico nacional. Além dos prêmios tradicionais aos melhores atletas de cada modalidade, esta edição conta com categorias inéditas: Retorno do Ano, Equipes do Ano (masculina e feminina) e Atleta Revelação. Somam-se a estes os tradicionais Atleta do Ano (masculino e feminino), Melhor das Modalidades, Prêmio Espírito Olímpico, Melhor Técnico Individual, Melhor Técnico Coletivo e Troféu Adhemar Ferreira da Silva.

Inspiração que vem do esporte!

Fabiana Alvim de Oliveira, a famosa Fabi do Vôlei, Daniel Dias e Vanderlei Cordeiro de Lima. Três atletas que figuram entre os mais celebrados do esporte brasileiro também têm em comum a missão de serem embaixadores do Olympism 365 "Esporte, Educação e Meios de Vida", iniciativa global inédita no Brasil, liderada pela Fundação SES, que em solo brasileiro é desenvolvida em parceria com a Demà Jovem by Renapsi. Nos últimos meses, os esportistas estão compartilhando suas experiências nas quadras, pistas e raias de todo o mundo com os jovens aprendizes da organização. Na série de atividades imersivas pelo Brasil, a interação com os atletas revela como os valores olímpicos contribuem para que trilhassem carreiras de sucesso, inspirando jovens na busca pelo conhecimento e aprimoramento para o mercado de trabalho.

Esporte e Educação

Estratégia do COI que visa fortalecer o papel do desporto como facilitador para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU, o Olympism 365 "Esporte, Educação e Meios de Vida" fortalece as competências dos jovens, melhora o acesso à educação de qualidade e amplia oportunidades de emprego e empreendedorismo por meio do esporte.

Em toda a América Latina, os programas desportivos comunitários vinculados à iniciativa estão destinados à mais de 50 mil jovens em 15 países até 2025. Aqui no Brasil, o projeto vai beneficiar diretamente cerca de 10 mil jovens inseridos nos programas de aprendizagem desenvolvidos pela Demà jovem by Renapsi, nos estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal.

Atletas recebem 'micropatrocínios'

Usando inteligência artificial, a LinkSports, startup canadense de apoio esportivo, lançou um aplicativo de "bolsa-esporte" digital, que tem como objetivo oferecer suporte financeiro a atletas de diversos esportes ranqueados por profissionais cadastrados. No novo Alfa-Teste, o aplicativo já possibilita a transferência de "micropatrocínios" de fãs de futebol do mundo todo aos atletas mais bem posicionados no ranking do app. O aplicativo já está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS em doze países.

Já nesta fase inicial, foram captados cerca de R$ 30 mil de torcedores do Brasil, EUA Israel, Canadá, Inglaterra, Austrália, Japão e Singapura, destinados aos 50 atletas mais bem posicionados no app (escolhidos pelos torcedores). Em média, cada atleta receberá R$ 600. O recurso é único no mundo. A transferência direta de fã a jogador, de uma bolsa-atleta (chamada de "micropatrocínio") possibilita um fluxo de investimento de diversas regiões do mundo em direção a atletas em países em desenvolvimento - onde estão os maiores celeiros de talentos, mas, também, onde existem as maiores dificuldades no caminho do atleta aspirante rumo ao crescimento e à visibilidade na carreira.

Programação esportiva na Flórida

O mês de dezembro chegou e o fim de ano é logo ali. Mas, os fãs do esporte nunca ficam órfão. Os amantes do basquete têm compromisso nesta sexta-feira, 8 de dezembro, no Kaseya Center Miami, para assistir ao jogão entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Para quem gosta do futebol da bola oval (americano), segunda-feira, 11 de dezembro, tem um 'Monday Night Football', no Hard Rock Stadium Miami Gardens, com Miami Dolphins e Tennessee Titans. Os Dolphins voltam ao Hard Rock Stadium Miami Gardens no dia 17 de dezembro para enfrentar o New York Jets.