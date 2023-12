Guardiola x Diniz: quem é o melhor do mundo?

Quem será o campeão do mundo 2023? Fluminense ou Manchester City? O confronto mais esperado dos últimos anos no futebol já tem data, local e horário marcados. O campeão da Champions League, que tem à frente o respeitadíssimo técnico Pepe Guardola, encara o campeão da Libertadores, comadado por Fernando Diniz, nesta sexta-feira (15), às 15h, em Jidá, na Arábia Saudita.

O duelo entre entre os times de Diniz e Guardiola é um dos mais esperados pelo estilo dos dois treinadores, que gostam de seus times com a posse de bola e jogando para frente. O favoritismo é do time de Manchester, que também venceu a Premier League na última temporada. Mas, no Tricolor das Laranjeiras, time e treinador afimam estarem prontos para encarar o grande desafio no maior jogo da história do clube.

Para chegar até a decisão, o Fluminense passou pelo Al-Ahly, do Egito, na segunda-feira (18): 2 x 0, com direito a gol do menino John Kenedy, herói do título da Libertadores. Na outra semifinal, disputada nesta terça-feira (19), o Manchester City venceu (3 x 0) com facilidade o Urawa Reds, do Japão.

Estados Unidos recebem novo Mundial de Clubes Em 2025, o Mundial de Clubes terá um novo formato e será chamado de Copa Intercontinental. De acordo com a FIFA, a primeira edição do 'super' Mundial de Clubes será disputado nos Estados Unidos, como evento teste para a Copa do Mundo de 2026, entre os dias 15 de julho e 13 de julho de 2025. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão garantidos entre os 32 clubes participantes.

O torneio vai ter o mesmo formato da Copa do Mundo, com 8 grupos de 4, na 1ª fase e depois mata-mata. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: UEFA (Europa) - 12 vagas; CONMEBOL (América do Sul) - 6 vagas; CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe) - 4 vagas; AFC (Ásia) - 4 vagas; CAF (África) - 4 vagas; OFC (Oceania) - 1 vaga; País-sede (Estados Unidos) - 1 vaga

Estão classificados para o Mundial de 2025:

CONMEBOL:

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

UEFA:

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

CAF:

Al-Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

CONCACAF:

Monterrey (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

León (México)

AFC:

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

OFC:

Auckland City (Nova Zelândia)