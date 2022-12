ALIMENTOS QUE AJUDAM NO GANHO DE MASSA MAGRA

É fato que a Nutrição tem um papel muito importante no processo de recuperação e ganho de massa magra, então, quando você inclui certos alimentos-chave em sua rotina, seus resultados serão mais rápidos. Pequenos ajustes farão toda a diferença. Confira a lista que preparei:

1- Aves e Peixes: Ao consumir aves e peixes diariamente, você terá um excelente aporte de proteínas de boa qualidade, de fácil absorção pelo organismo e com baixo nível de gorduras;

2- Raízes e tubérculos: Enriqueça sua dieta com alimentos como batata, batata doce, inhame, cará, mandioca, cenoura, etc. São alimentos fonte de carboidratos de boa qualidade que promovem força, energia e recuperação mais rápida;

3- Carne vermelha: A minha preferida é patinho: inclua patinho em sua dieta que o resultado é muito interessante! Você irá contar com uma quantidade maior de ferro, proteínas e creatina, resultando em uma melhor densidade muscular e força pura;

4- Cereais integrais: Os melhores são: aveia, amaranto e quinoa. Os carboidratos bons (integrais) ajudam no fornecimento de energia para o treino, recuperação e também são responsáveis pela formação de glicogênio que é a reserva de carboidrato no músculo. O glicogênio é considerado massa magra e ajuda a aumentar o volume muscular também;

5- Oleaginosas: As castanhas, amendoim, amêndoas, nozes, pistache,

etc. são excelentes para ajudar no aporte calórico de forma saudável, afinal, são fontes de gorduras boas. Elas podem ser consumidas in natura ou em forma de pasta;

6- Abacate: Uma das melhores frutas para auxiliar no aumento calórico da dieta e ganho de massa magra. Rico em gorduras boas, o abacate é neutro (pode ser usado em preparações salgadas ou doces), tem fácil digestão, é antioxidante e anti-inflamatório (ajudando na recuperação muscular de quem treina intensamente).