Bebida alcoólica X boa forma

Uma das perguntas mais comuns que recebo é: "Bebidas alcoólicas realmente afetam o físico?" ou "Tudo bem beber socialmente durante meu projeto fitness?". Sinto muito dizer, mas não recomendo! Álcool com frequência

irá ter um impacto negativo em seus resultados. Entenda melhor:

1- Desidratação

Os rins devem filtrar e eliminar altas quantidades de água para que o álcool possa quer quebrado e eliminado e isso pode resultar numa séria desidratação. A água tem um papel crucial no processo de construção dos músculos e bom funcionamento do metabolismo. Se você está desidratado, você estará fraco, terá menos energia e sua mente não ficará focada.

2- Afeta negativamente a síntese de proteínas Síntese de proteínas é o processo onde os aminoácidos se juntam para formar uma proteína completa. O álcool lentifica esse processo em 20% e uma vez que seus músculos são formados por proteínas completas, você terá dificuldades com isso.

3- Aumenta depósitos de gordura

Com 7 calorias vazias por grama, o álcool é bem calórico. E além disso,

geralmente vem acompanhado por petiscos mais calóricos ainda à base de

frituras, carboidratos e gorduras ruins.

4- Reduz absorção de vitaminas e minerais

Consumo frequente de álcool pode causar deficiência das vitaminas A,

C, complexo B, e minerais cálcio, zinco e fósforo. Vitaminas e minerais mantêm a organização do funcionamento do seu corpo e se você possui deficiência de algum, sua fisiologia será prejudicada.

Claro que é importante ter momentos de diversão em sua vida, porém, esse tipo de diversão não te trará benefício algum no seu processo de mudança da composição corporal caso isso seja prioridade para você. O consumo de álcool deve ser esporádico e em pequenas quantidades. Alguns drinks aqui e ali, não trarão problemas, mas se você faz isso todo final de semana, saiba que seus resultados não serão os mesmos. Até mesmo se for só algumas cervejas.