BENEFÍCIOS DO AÇAÍ

A moda do açaí surgiu entre os esportistas e atletas que procuravam algum alimento energético, mas que ao mesmo tempo fosse leve, saudável e gostoso, para que pudesse ser consumido antes e/ou após os treinos. Acharam na polpa de açaí o que procuravam e ainda um pouco mais: além de possuir as características acima, o açaí natural é rico em antoxidantes, aumenta a saciedade, é fonte de gorduras boas e apesar de calórico, se consumido com moderação junto com a prática de exercícios físicos, dificilmente causará ganho de gordura.

O açaí é originário do Norte do Brasil e pode ser consumido de diversas formas: suco, polpa, doce, geleia, vitamina, etc. O valor calórico do açaí puro é cerca de 250 kcal para cada 100g de polpa.

A fruta é rica em: gorduras boas, carboidratos, vitamina C e E, ferro, cálcio, fósforo, fibras e proteínas vegetais. Efeitos: antioxidante, antiinflamatório, vasodilatador, tônico, energético, etc. Todos esses efeitos são desejáveis para pessoas ativas e para atletas, afinal, a performance será otimizada, assim como a recuperação será mais rápida. Além do que, o alto conteúdo de gorduras boas proporciona melhor desenvolvimento muscular, auxiliando no ganho de massa magra. Atente-se aos ingredientes do açaí que você irá comprar: ele deve ser puro/amargo.

O açaí também contribui para o aumento da saciedade, fazendo com que o indivíduo não tenha excesso de fome durante e após os treinos e também melhora a circulação sanguínea, devido às propriedades vasodilatadoras. O alto conteúdo de ferro da fruta ajuda na prevenção e tratamento de anemias, principalmente em atletas mulheres.

Concluindo, o açaí só tem benefícios, então pode ser usado diariamente na dieta de indivíduos que treinam sempre. Ele pode ser acompanhado também de outras frutas, mel, pasta de amendoim, proteína em pó, coco ralado, chia, oleaginosas, farinha de linhaça, quinoa em flocos, aveia, amaranto, etc. Evite coberturas gordurosas e cheias de açúcar como chocolate, leite condensado, chantilly, biscoitos, creme de leite, entre outros.

Bons treinos!