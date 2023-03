SUPLEMENTOS PARA O AUMENTO DE MASSA MAGRA

Os suplementos nutricionais são parte fundamental de um programa que inclua treino pesado, dieta saudável e descanso, tudo visando o aumento da massa muscular. Entre os suplementos mais indicados para aumentar massa , destacam-se:

1- Creatina

A creatina é encontrada em carnes e peixes, porém, em pequenas quantidades. A suplementação com creatina aumenta a retenção de água nas células musculares, propicia aumento de força e síntese proteica, resultando no desenvolvimento da massa magra.

2- Hipercalóricos

Os hipercalóricos nada mais são do que uma mistura de carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Muitos deles são considerados substitutos de refeição, por terem vários nutrientes que precisamos. Eles conseguem aumentar o aporte calórico diário, possibilitando assim, um balanço energético positivo, pois em muitos casos é o que falta para o aumento dos músculos: calorias.

3- Proteínas e aminoácidos

As proteínas (whey protein, albumina, proteínas vegetais em pó, etc.), de forma geral, são usadas para melhorar a recuperação muscular, ganho de força e produção de energia durante o exercício. Podem ser usadas pré-treino, pós-treino, ao acordar e antes de dormir, em receitas, etc.

Os aminoácidos (BCAA's, glutamina, arginina, etc.) melhoram a resistência muscular, regeneram o sistema imunológico e realizam manutenção da massa muscular presente (anticatabolismo).

4- Maca Peruana

A Maca Peruana é uma raiz originária do Peru usada desde a antiguidade com o objetivo de promover energia, força, disposição e perfil hormonal saudável (principalmente testosterona).

Hoje em dia a suplementação de popularizou e é muito usada para ajudar a melhorar a performance nos treinos e ganho de massa muscular.

5- HMB (Beta-Hidroxi-Beta-metil-butirato)

Atua no aumento de força durante os treinos e tem um ótimo efeito anticatabólico. O HMB é um produto gerado à partir da quebra da leucina, o aminoácido mais anabólico que existe. Estudos mostram que

suplementar creatina HMB resulta em melhores ganhos musculares.