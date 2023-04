3 mitos do emagrecimento

1- Pare de comer alimentos ricos em gordura Isso é um mito caso você enxergue todas as gorduras da mesma forma. Tudo depende do tipo de gordura que você irá consumir e que combinações você fará.

Alimentos naturais como abacate, amêndoas, amendoim, castanhas, azeite, etc.

são calóricos sim, porém muito saudáveis e benéficos para o emagrecimento! Não irão atrapalhar o processo, desde que consumidas sem exageros. O mesmo vale para gorduras animais. Elas podem ser consumidas em pequenas quantidades desde que sua dieta seja baixa em carboidratos e produtos industrializados. Não há problema algum em consumir bacon, carnes mais gordas e até banha de porco, desde que você reduza o consumo de alimentos refinados e industrializados (é essa a mensagem das dietas CETOGÊNICA e LOW CARB HIGH FAT). O tipo de gordura que você tem que excluir, é a industrializada (TRANS), pois ela é artificial! Ao reduzir carboidratos, você irá emagrecer mais rápido do que reduzir gorduras.

2- Para emagrecer, você precisa contar calorias As calorias funcionam como parâmetros para os profissionais, mas existe a possibilidade de uma pessoa que come mais calorias emagrecer mais do que aquela que come menos e fica preocupado em comprar e comer tudo com menos calorias, pois o que conta é a qualidade e composição do alimento. Deixe sua alimentação o mais natural possível, exclua grande parte dos industrializados, reduza grandes porções de alimentos fontes de carboidratos e vá se exercitar, dessa forma, o número de calorias será a coisa menos importante, pois os alimentos causam reações diferentes em seu metabolismo e respostas hormonais.

Já ouviu dizer que 100kcal de chocolate são totalmente diferentes do que 100kcal de maçã, por exemplo?

3- Comprar tudo diet & light Cuidado com alimentos que parecem inofensivos (pois tem diet ou light no rótulo), porém, que podem atrapalhar sua dieta, como por exemplo: barras de cereais, barras de proteínas, chocolate, biscoitos (até mesmo os integrais), pão, iogurtes, chás, massas, refrigerantes, sucos, etc. Como já disse antes: a alimentação deve ser o mais natural possível, então, se você encher sua dieta com industrializados diet & light pode não ter muitos resultados. Sem contar que eles podem estar carregados de adoçantes e sódio. Evite qualquer tipo de empacotado.