Cinco alimentos fantásticos

1- Frutas vermelhas - para fugir de gripes, resfriados e infecções

Morango, amora, framboesa, cereja e mirtilo são ricos em bioflavonóides e antioxidantes que fortalecem o sistema imune e resistência física de forma muito potente. O ideal é consumir essas frutas frescas ou em

forma de suco todos os dias.

2- Gengibre para lhe dar muita energia e disposição Essa raiz possui gengiróis, substâncias que garantem energia instantânea. Ela também possui outros componentes estimulantes como as vitaminas A, B3, B6 e C, além de magnésio, selênio e zinco que afastam o cansaço. Duas colheres de sobremesa de gengibre ao dia aumentam a termogênese do corpo e melhoram a disposição cerebral para exercícios físicos e atividades de concentração.

3- Linhaça para TPM e Menopausa Poderosa em ácido graxo alfalinoleico, a linhaça ajuda a diminuir as taxas do colesterol ruim LDL e dos triglicérides, mas é o fitoquímico lignana que trabalha na redução dos sintomas da TPM e menopausa, pois ele possui efeito semelhante ao do hormônio estrogênio, amenizando assim os sintomas desagradáveis desses períodos. Além disso, a linhaça ajuda na prevenção de câncer de mama e melhora o funcionamento do intestino por conter gorduras boas e fibras.

4- Cúrcuma para prevenir o envelhecimento A cúrcuma (ou açafrão) é ótima para prevenir envelhecimento e deixar sua pele mais bonita (ação dos alcaloides, terpenoides e flavonoides que agem contra oxidação). Possui também alto teor de betacarotenos (potente antioxidante que auxilia na formação de melanina assim protegendo sua pele dos raios UVA e UVB). A CÚRCUMA também é rica em corcumenol - composto bioativo que evita a ação dos radicais livres e curcumina, potente antiinflamatório natural.

5- Geleia real para saúde e longevidade A geleia real é o alimento das larvas de abelhas durante os 3 primeiros dias de vida e o da abelha rainha durante toda a vida. Favorece a saúde cerebral, estimula o funcionamento do aparelho digestório e dos

glóbulos vermelhos do sangue. Auxilia no aumento da energia e vitalidade.

Revitaliza todos os órgãos, previne esclerose, fraqueza, impotência, distúrbios da menopausa, reumatismo e bronquite.