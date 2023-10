O mal da obediência "cega"

Quando os pais cobram obediência "cega" de uma criança, estamos com uma expectativa irreal sobre o comportamento dela. Uma criança nasce com o córtex pré- frontal imaturo, que é a parte que planeja, toma decisões e prevê as consequências de nossas atitudes.

Ao não ter ainda essa capacidade desenvolvida, a criança precisa de orientação, empatia e especialmente de um adulto que saiba lidar com as emoções que sentem, principalmente a raiva para poder ajudar a criança a se acalmar em momentos de frustração por exemplo.

Um outro motivo é que quando os pais esperam que os filhos sejam obedientes, eles desconsideram o que a criança pensa e sente, e passam a considerar apenas as suas próprias necessidades, o que acaba gerando um grande ressentimento na criança.

Crianças estão em desenvolvimento e precisam se sentir seguras para que seus cérebros se desenvolvam de forma emocionalmente saudável e pais que cobram obediência "cega" normalmente agem com agressividade, ameaças, imposições e gritos, o que acaba criando uma grande desconexão com os filhos.

Crianças educadas por pais autoritários não aprendem a pensar, mas sim a obedecer.

Elas agem motivadas pelo medo e não porque entenderam a importância do que lhes foi pedido. Além disso, um cérebro com medo não aprende, ele "desliga" a parte racional e deixa a criança paralisada pelo medo, por isso no outro dia normalmente ela repete o mesmo comportamento indesejado.

Quando se tornam adolescentes e adultos, tendem a seguir nesse mesmo padrão

esperando que alguém as mande fazer algo, pois não desenvolveram as habilidades necessárias para tomarem boas decisões sozinhas.

Isso impacta a automotivação, o foco em solução, a autoestima e a tomada de decisão, pois ela acredita que não é capaz de pensar por si mesma, não acredita em sua capacidade de agir, errar, corrigir a rota e seguir firme em direção as suas metas, pois os erros sempre foram motivos para castigos ao longo da infância.

Os erros, na verdade, fazem parte do processo de aprendizado humano e devem ser usados para acertarmos da próxima vez. Esse treino diário durante a infância é que permite que a criança se torne segura, com boa autoestima e que, principalmente, aprenda a tomar boas decisões, mesmo quando os pais não estiverem mais por perto.

Por isso tão importante que os pais busquem conhecimento para entender o comportamento infantil e sair da repetição de padrões negativos e violentos passados de geração em geração, sem se questionar sobre os resultados de suas ações na vida dos filhos.

Crianças precisam de treino para desenvolver importantes habilidades de vida, também precisam de amor, conexão e presença emocional de seus pais. É a qualidade da relação entre pais e filhos durante a infância que formarão uma base forte para que crianças se tornem adultos seguros e emocionalmente saudáveis.

Escutar o que os filhos têm a dizer, validar o que eles sentem, demonstrar afeto, colocar limites sem agressividade, criar um relacionamento de respeito mútuo e confiança deve ser o foco de qualquer pai e mãe que pretende deixar adultos responsáveis, capazes, respeitosos e que saibam fazer boas escolhas, mesmo quando não estivermos por perto.