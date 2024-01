NASCEMOS PRONTOS PARA NOS CONECTAR

Seres humanos nascem prontos para a conexa?o. A maneira como fomos tratados na infa?ncia tem efeitos conti?nuos e de longo prazo no funcionamento do nosso corpo.

Os efeitos de nossas experie?ncias vividas na infa?ncia podem desencadear uma cascata de mudanc?as cognitivas e fisiolo?gicas, que trazem conseque?ncias positivas ou negativas ao longo da vida.

O experimento do rosto imo?vel desenvolvido pelo Dr. Edward Tronick na de?cada de 70 e? um estudo poderoso que mostra nossa necessidade de conexa?o desde muito cedo na vida.

Nesse estudo, ma?e e filho se sentaram um de frente para o outro. A ma?e comec?a brincando com seu bebe?, sorrindo e conversando com ele. Momentos depois, ela se afasta. O pro?ximo passo e? que a ma?e pare de se comunicar e mostre um rosto imo?vel ou uma falta de resposta ao bebe? por alguns minutos.

A parte interessante desse experimento na?o sa?o as ac?o?es da ma?e, mas, sim, a reac?a?o de seu bebe?. No comec?o, existe um bebe? sorridente e feliz que esta? se envolvendo com sua ma?e e fazendo movimentos e sons para se comunicar com ela e respondendo a?s interac?o?es.

Uma vez que a parte do rosto imo?vel do experimento comec?a, o bebe? a princi?pio parece confuso. Ele tenta usar todas as suas habilidades para conseguir chamar a atenc?a?o e ter alguma resposta de sua ma?e. O bebe? olha ao redor da sala, tenta sorrir e apontar. A? medida que suas tentativas de se conectar continuam a ser ignoradas por sua ma?e, comec?a uma grande demonstrac?a?o de angu?stia e frustrac?a?o por meio de choros e gritos.

Apo?s a parte do rosto imo?vel do experimento, quando a ma?e voltava a interagir com ele, a alegria do reencontro e o ali?vio eram claros na face do bebe?, que era rapidamente capaz de regular suas emoc?o?es quando a ma?e estava novamente presente.

O rosto imo?vel e? um exemplo das ocorre?ncias cotidianas comuns que todos os pais experimentam quando precisam terminar de preparar uma refeic?a?o ou dar atenc?a?o a eventos do dia a dia. Ter um pai ou ma?e na?o responsivo na?o e? um problema se essa falta de atenc?a?o acontece ocasionalmente, no entanto, se ocorrer por peri?odos frequentes e mais longos, pode ter um impacto negativo no desenvolvimento de bebe?s e crianc?as.

Veja algumas perguntas que podem ajudar voce? a perceber se tem dificuldades de conexa?o emocional Voce? acha difícil entender as necessidades emocionais do seu filho?

Voce? tem pessoas em sua vida que dizem que voce? na?o demonstra o que sente?

Havia emoc?o?es que eram inaceita?veis demonstrar em sua casa quando voce? era crianc?a?

Voce? esta? ta?o exausto e sobrecarregado da vida que acha difi?cil sorrir ou falar com os outros?

Se voce? percebeu que existe uma real dificuldade de se conectar com seu filho ou com as pessoas ao seu redor, busque tirar a "amadura de protec?a?o" que aprendeu a usar para se defender da dor que outras pessoas poderiam lhe causar ao longo da vida.

Voce? na?o precisa se defender do seu filho, voce? pode ama?-lo e se conectar com ele sem medo de deixa?-lo mimado ou "estragado". O que estraga na?o e? o amor, mas, sim, a falta dele.

Se voce? teve um dos pais com problemas para se conectar a voce?, isso pode ter impactos conti?nuos em sua sau?de mental, bem-estar geral e na forma de se relacionar com o seu filho. Olhar para os impactos de sua infa?ncia no seu comportamento hoje, pode ajuda?-lo a se conectar com as pessoas ao seu redor e principalmente com os seus fillhos.