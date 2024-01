A IMPORTA?NCIA DO AFETO NA VIDA HUMANA

Muitos ainda acreditam que para educar uma crianc?a e? necessa?rio adicionar uma dose extra de dor a cada erro cometido no caminho. Mas o que precisamos entender com urge?ncia e? que os erros fazem parte do processo de aprendizado humano. Na?o existe excele?ncia sem muita pra?tica e erros.

Um jogador de futebol que ganhou a Copa do Mundo levou uma vida treinando e se esforc?ando para conquistar importantes habilidades, caiu e se machucou muito antes de ser considerado o melhor do mundo em sua categoria esportiva.

Um cirurgia?o que salva centenas de vidas passou pela faculdade, pela especializac?a?o e por centenas de horas de pra?tica para poder estar apto a operar um corpo humano.

Enta?o, por que acreditamos que uma crianc?a pequena, que ainda na?o possui reperto?rio de vida, que possui um ce?rebro extremamente imaturo e que ainda na?o sabe lidar com as emoc?o?es que sente, precisa ser castigada por seus erros?

Precisamos de pais afetuosos que guiem seus filhos no caminho do aprendizado. Que sejam cuidadores confia?veis, conectados e empa?ticos, e na?o pais que amedrontam, ameac?am e violam o corpo de seus filhos com surras, tapas, agresso?es fi?sicas ou verbais quando seus filhos cometem erros naturais ao processo de aprendizado humano.

Uma crianc?a na?o comete erros para atacar seus pais e nem porque e? terri?vel, mas, sim, porque esta? se desenvolvendo, conhecendo o mundo, construindo reperto?rio de vida, habilida- des motoras e cognitivas, aprendendo a lidar com as pro?prias emoc?o?es e, em paralelo a isso, possui um ce?rebro que ainda e? dominado por fortes emoc?o?es, como a raiva e a frustrac?a?o Crianc?as educadas na base do medo vivem em estado de alerta e estresse. O medo ativa a parte primitiva do nosso ce?rebro e nos coloca no modo "luta ou fuga".

O problema maior acontece quando os filhos vivem com pais explosivos e agressivos e então esse "sistema" fica ativado o tempo todo, causando danos emocionais e fi?sicos , sem uma possibilidade de ali?vio e seguranc?a.

Impossi?vel na?o sofrer, na?o somente fi?sica, mas principalmente emocionalmente. Crianc?as que precisam se proteger e se defender de quem elas esperavam amor, cuidados, protec?a?o, seguranc?a e um direcionamento empa?tico.

Crianc?as expostas a peri?odos prolongados de abusos, neglige?ncia ou um ambiente que na?o e? seguro podem carregar as cicatrizes dos efeitos nocivos de muito estresse, vividos na infa?ncia, durante toda a vida.

Por isso tão importante nos tornarmos seres humanos neuroconscientes.

A infa?ncia e? a base da vida, e muitos estudos cienti?ficos ja? nos mostraram que adversidades vividas nessa e?poca impactam a formac?a?o, o desenvolvimento e a arquitetura do ce?rebro humano. Enta?o, como adultos e seres humanos maduros, pais, cuidadores ou profissionais da infa?ncia, temos o dever de entender como nossas atitudes interferem no desenvolvimento infantil, pois sa?o as crianc?as os futuros adultos de nossa sociedade. Na?o existe mudanc?a no

mundo se a mudanc?a na?o comec?ar dentro de casa, nas fami?lias.