GRANDES COMEMORAÇÕES EM MIAMI MARCAM O ANIVERSÁRIO DE ANITTA

Anitta chegou em Miami para agitar a última semana do mês, antecipando em grande estilo as comemorações de seu aniversário de 31 anos, cuja data oficial foi em 30 de março.

Na noite do dia 26, ela reuniu vários famosos no clube La Otra, uma das baladas mais icônicas de Miami, localizado em Wynwood. Entre os famosos estavam Carolina Dieckmann, Angélica e Luciano Huck, Jade Picon, David Brazil, Sabrina Sato, Bruna Marquezine, Juliette, entre outros.

Vários desses convidados curtiram ainda um "after", onde a festa seguiu até o sol raiar. Anitta cantou, dançou, e curtiu com os amigos famosos incansáveis.

E ainda mais uma celebração ficou por conta do casal David Grutman e Isabella, no badalado Gekkô, com a presença de Neymar, David Beckham e mais amigos da cantora.

Leo Fuchs, o diretor e produtor mais querido entre as celebridades, também abriu sua casa com muita alegria, que é sua marca registrada, e recebeu os amigos famosos que puderam desfrutar mais ainda de muita energia que não teve hora para acabar. Juliette, Carol Dieckmann, David Brazil, Hugo Gloss, Fernanda Rodrigues, Bruna Marquezine e Nicolas Prates foram alguns dos muitos amigos que passaram por lá e curtiram toda essa hospitalidade oferecida por Leo.