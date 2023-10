A SAUÚDE NA VIDA ADULTA ESTÁ LIGADA À INFÂNCIA

O maior e mais importante estudo de saúde pública do qual você? nunca ouviu falar foi feito nos Estados Unidos pelo Dr. Felliti. ACE é a sigla em inglês para experiências adversas da infância.

Esse estudo tornou-se muito discutido em serviços sociais, saúde pública, educação, justiça juvenil, saúde mental, pediatria e justiça criminal nos Estados Unidos, e precisa, na minha visão, ser conhecido nos quatro cantos do mundo.

Existe uma ligação direta entre trauma na infância e o aparecimento de doenças crônicas na vida adulta, bem como doença? As mentais, cumprir pena na prisão e questões de trabalho, como absentee. Esse estudo mapeou as 10 as dez experiências adversas mais frequentes da infância Elas são divididas em três grupos: abuso, negligência e disfunções familiares.

1. Abuso físico

2. Abuso sexual

3. Abuso emocional

4. Negligência física

5. Negligência emocional

6. Doença mental de um dos pais

7. Pai ou ma?e encarcerados

8. Violência doméstica

9. Abuso de substâncias

10. Divórcio ou perda de um dos pais

Existem, e? claro, outros tipos de traumas na infância como o racismo, bullying, ver um irmão sendo abusado, perder um cuidador, a falta de moradia, sobreviver e se recuperar de um acidente grave ou testemunhar outros abusos.

O Estudo ACE incluiu somente esses dez traumas de infância porque foram mencionados como mais comuns.

Esse estudo ACE demonstrou que ha? uma ligação significativa entre experiências adversas na infância e doenças crônicas na idade adulta, incluindo doenças cardíacas, câncer de pulmão, diabetes e doenças autoimunes, o questionário pode ajudar aqueles que tem uma pontuação ACE alta a se tornarem mais informados sobre seu fator de risco aumentado para problemas de saúde.

A conexão entre experiências adversas na infância problemas sociais, saúde mental e física de adultos também pode ser usada para ajudar a informar programas e politicas de saúde que apoiem a prevenção desses problemas.

Se alguém foi abusado verbalmente milhares de vezes durante a infância, mas nenhum outro tipo de trauma infantil ocorreu, isso conta como um ponto na pontuação ACE. Se uma pessoa sofreu abuso verbal, viveu com uma ma?e doente mental e um pai alcoólatra, sua pontuação ACE será três.

As coisas começam a ficar sérias em torno de uma pontuação quatro de ACE. Em comparação com pessoas com zero ACE, aquelas com quatro categorias de ACE tinham um risco 240% maior de hepatite, eram 390% mais propensas a ter doenc?a pulmonar obstrutiva crônica (enfisema ou bronquite crônica), depressão (460%) e um risco 1200% maior para cometer suicídio.

Essas também eram duas vezes mais propensas a serem fumantes, sete vezes mais propensas a serem alcóolatras e dez vezes mais propensas a usarem drogas injetáveis.

Esses resultados nos fornecem uma abertura para melhor compreensão? O da origem dos problemas de saúde mental, física e emocional do adulto de nossa sociedade.

E o mais importante após ter acesso a um conhecimento como esse é compreender que, mesmo que não você não tenha vindo de uma família emocionalmente saudável, você pode buscar conhecimento e aprender a fazer diferente para que uma família emocionalmente saudável venha a partir de você. Quebre o ciclo.