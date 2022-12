Varinhas do Harry Potter que você pode usar em casa

- Já se passaram mais de 20 anos desde que o primeiro livro do Harry Potter chegou às prateleiras das livrarias aqui nos Estados Unidos e no mundo. Mas, a magia continua acessa e forte entre os fãs.

Para aumentar ainda mais essa magia, a Warner Bros. criou uma varinha inteligente que permite lançar feitiços através da alta tecnologia.

Até hoje, as varinhas oficiais do Harry Potter, que interagem com os ambientes, eram vendidas apenas para uso exclusivo no Wizarding World dentro dos estúdios da Universal. Nos parques temáticos, os visitantes podem escolher varinhas dos seus personagens favoritos dos filmes do Harry Potter e lançar feitiços durante suas visitas a Hogsmeade e ao Diagon Alley.

“É como um sonho tornado realidade para os fãs”, disse Mike Goslin, empresário e empreendedor criativo que já lançou vários videogames e brinquedos.

Ele é a mente criativa por trás das varinhas, ou melhor, da Harry Potter: Magic Caster WandTM, que permite controlar aparelhos domésticos inteligentes (smart TV, smart phone) com um simples movimento do pulso.

Eu fui convidada para participar de uma demonstração exclusiva das varinhas inteligentes na sede dos estúdios Warner Bros. em Burbank, na Califórnia.

Assim que abri a caixa com a varinha, a experiência ganha vida imediatamente, com luzes e uma música que dão um tom mágico. A caixa também funciona como um suporte para a varinha, com USB-C que a carrega quando não está em uso.

A varinha funciona dentro de um aplicativo que você instala no celular ou tablet e é conectado, através do Bluetooth. São mais de 50 feitiços inspirados nas histórias icônicas de Harry Potter.

Os feitiços variam entre fáceis e mais complexos, mas quando você acerta o movimento, ele desencadeia uma reação diferente dos dispositivos conectados, incluindo smart TVs, lâmpadas e alto-falantes. Belas ilustrações que correspondem ao feitiço são reproduzidas na tela do telefone, tablet e/ou TV. As ilustrações correspondem a momentos dos filmes, que Mike Goslin considera uma “boa viagem pela estrada da memória e das lembranças” para que é fã.

Depois de algumas tentativas erradas, eu finalmente acertei um dos feitiços e foi quando os efeitos sonoros, o clipe na TV e as luzes começaram a funcionar. Mike acrescentou, “não é só um aplicativo no seu telefone ou tablet, é mais uma experiência.”

Existem três varinhas para escolher: Loyal, Defiant e Honourable, que são vendidas por US$149.99 e você pode conferir aqui nesse link: https://www.harrypottermagiccasterwand.com/

A varinha Heroic, edição limitada, já não está mais disponível.

“Estas não são varinhas de personagens; estas são designs originais, porque agora esta é a sua varinha”, explicou Mike Goslin.

No aplicativo, você também pode fazer duelos com amigos e familiares. “É uma grande oportunidade de criar algo que realmente realize os sonhos das pessoas… as pessoas sempre quiseram fazer mágica desde que se tornaram fãs dessas personagens e histórias”, concluiu Mike Goslin.



