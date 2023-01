Estreias nas telonas e nas telinhas

Babylon

O drama histórico com um toque de comédia do diretor Damien Chazelle, "Babylon", já em cartaz. No final da década de 1920, Hollywood passa por um período de grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados. No elenco estão Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Jean Mart, Diego Calva, entre outros. Longa que não vai agradar a todos, mas tem uma linda cinematografia, produção e figurino.

Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

O drama biográfico "Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody" já em cartaz. O longa acompanha a emocionante história de uma das cantoras de R&B mais famosa do mundo - Whitney Houston -, desde sua jornada para sair da escuridão até o estrelato mundial. No elenco estão Stanley Tucci, Naomi Ackie, Ashton Sanders, Tamara Tunie, entre outros.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

O detetive Benoit Blanc está de volta! A comédia policial "Glass Onion: A Knives Out Mystery" já disponível. O detetive Benoit Blanc é convidado para uma luxuosa propriedade privada de um bilionário na Grécia. Lá, ele terá de resolver o caso de assassinato que acontece na propriedade e todos os convidados são suspeitos. No elenco estão Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, entre outros. Ryan Johnson cuido do roteiro e da direção. O longa também está em cartaz.

Roald Dahl's Matilda the Musical

A nova adaptação do musical vencedor dos prêmios Tony e Olivier, "Roald Dahl's Matilda the Musical", já disponível. O longa, que já está passando em algumas salas de cinemas do país, conta a história de uma garotinha solitária e extraordinária que usa a mente afiada e a imaginação fértil para mudar sua vida e transformar o mundo que a cerca. No elenco estão Emma Thompson, Alisha Weir, Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough, entre outros. A direção é de Matthew Warchus. O roteiro adaptado foi escrito por Dennis Kelly e Tim Minchin.