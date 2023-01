Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

Close

A24

Estreia no dia 27 de janeiro nas salas de cinema do país, o longa belga "Close", que foi nomeado ao Oscar essa semana na categoria de Melhor Filme Internacional. Em "Close", acompanhamos a história de dois amigos da adolescência, Leo e Rémi, ambos com 13 anos, que acabam tendo a amizade interrompida. Não é uma história de amor, mas de pesar e como Leo processa as más notícias de seu amigo. A direção ficou por conta de Lukas Dhont que também escreveu o roteiro com Angelo Tijssens. "Close" ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2022. Vale a pena assistir.

Maybe I Do

Vertical Entertainment

A comédia romântica "Maybe I Do" também entra em cartaz no dia 27 de janeiro. Michelle e Allen estão juntos há algum tempo e Michelle está começando a querer dar o próximo grande passo e se casar. Mas Allen não tem tanta certeza e entra em pânico. Desesperados, os dois recorrem aos pais. Mas eles têm seus próprios segredos. Quando o casal decide que todos podem se encontrar para jantar, o caos se instala, pois ambos os pais parecem ter uma conexão com o parceiro um do outro. No elenco estão Emma Roberts, Luke Bracey, Diane Keaton, Richard Gere, Susan Sarandon, William H. Macy, entre outros. O filme foi escrito e dirigido por Michael Jacobs.

Shotgun Wedding

Prime Video

Já o Amazon Studios disponibiliza no serviço de 'streaming' Prime Video na sexta-feira, dia 27 de janeiro, a comédia de ação "Shotgun Wedding", com a atriz e cantora Jennifer Lopez, o ator Josh Duhamel e a atriz brasileira Sônia Braga. Determinados a firmarem o matrimônio em um destino insólito, Darcy e Tom partem para o local escolhido na tentativa de realizar esse desejo, reunindo suas adoráveis, mas teimosas famílias. Ao mesmo tempo, acabam ficando receosos com o casório e o evento em si. De qualquer modo, o sonho é interrompido quando criminosos tomam o lugar e os noivos se veem impelidos a proteger suas respectivas famílias e convidados. A situação de risco evoca dúvidas sobre os reais motivos que levaram os dois a tomarem a importante decisão de se casar. Também estão no elenco Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, Cheech Marin, D'Arcy Carden, entre outros.

You People

Netflix

A Netflix estreia na sua plataforma a comédia romântica "You People", com o ator Eddie Murphy. O longa acompanha Ezra Cohen e Amira Mohammed que se apaixonaram e, depois de algum tempo, eles decidem se casar. Os pais de Ezra, Shelley e Arnold, estão eufóricos e felizes por seu filho. A situação é diferente com os pais de Amira. Sua mãe Fátima reage com bastante cautela. Mas Akbar, o pai da noiva, não está tão feliz assim. Também estão no elenco Jonah Hill, Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, David Duchovny, Nia Long, entre outros. A direção é de Kenya Barris, que também escreveu o roteiro com o ator Jonah Hill.