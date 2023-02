Estreias da semana

Magic Mike's Last Dance

Warner Bros

Estreia nas salas de cinema de todo o país, dia 10 de fevereiro, "Magic Mike's Last Dance", perfeito para um 'girls night out'. Esse é o terceiro filme da franquia Magic Mike, onde encerra a história do dançarino Mike, interpretado por Channing Tatum. Após um negócio ter fracassado, Mike fica sem dinheiro e começa a fazer shows de bartender na Flórida. Mas, acaba recebendo uma oferta irrecusável de uma socialite rica e influente para ir a Londres. Salma Hayek, Caitlin Gerard, Gavin Spokes também estão no elenco. O filme foi dirigido por Steven Soderbergh. O roteiro foi escrito por Reid Carolin.

Huesera: The Bone Woman

XYZ Films

Também entrando em cartaz na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, o suspense de terror "Huesera: The Bone Woman". O longa acompanha Valéria e seu marido, Raul, que finalmente viram um de seus sonhos de longa data se tornarem realidade: Valéria está grávida. A princípio, tudo parece perfeito. Gradualmente, porém, seu humor se torna obscuro. Com a maternidade, Valéria não consegue se livrar da insegurança e de um medo generalizado, este último decorrente de visões de presenças de aranhas e outras ameaças possivelmente sobrenaturais, todas as quais podem ser obra de uma entidade conhecida como "La Huesera." No elenco estão Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mercedes Hernández, entre outros. A direção é de Michelle Garza Cervera, que co-escreveu o roteiro com Abia Castillo. "Huesera: The Bone Woman" recebeu dois prêmios no Festival de Tribeca de 2022.

Your Place Or Mine

Netflix

Já a Netflix disponibiliza no dia 10 de fevereiro, a comédia romântica "Your Place Or Mine", com os atores Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Dois melhores amigos, que moram em diferentes cidades, mudam a vida um do outro quando ela decide ir atrás de um sonho antigo e ele oferece para cuidar do seu filho adolescente. Também estão no elenco Jesse Williams, Zoe Chao, Rachel Bloom, Wesley Kimmel, entre outros. A direção foi realizada por Aline Brosh McKenna que também escreveu o roteiro.

At Midnight

Paramount

A comédia romântica "At Midnight" fica disponível na plataforma digital Paramount no dia 10 de fevereiro. O filme segue Alejandro, um gerente de hotel, e Sophie, uma estrela de cinema de Hollywood. Ele sonha em abrir seu próprio hotel boutique, enquanto ela quer interpretar uma personagem diferente do super-herói que está fazendo. Mas, como nem tudo são rosas, o namorado de Sophie a trai. O destino acaba unindo essas duas pessoas bem diferentes quando Sophie e seu ex-namorado vão filmar no hotel em que Alejandro trabalha no México. Tudo muda quando Alejandro e Sophie começam a se encontrar secretamente à meia-noite. No elenco estão Diego Boneta, Monica Barbaro, Anders Holm, Whitney Cummings, Fernando Carsa, entre outros. A direção é de Jonah Feingold, que também escreveu o roteiro.