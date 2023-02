Estreias da semana

Jesus Revolution

Lionsgate

Estreia na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o drama "Jesus Revolution". No início dos anos 1970, uma comunidade de hippies adolescentes no sul da Califórnia experimentou o que se tornaria o maior despertar espiritual da história americana. Uma história que levou à paz, ao amor e ao rock and roll. No elenco estão Kelsey Grammer, Jonathan Roumie, Joel Courtney, Julia Campbell, Anna Grace Barlow, entre outros. A direção ficou por conta de Jon Erwin e Brent McCorkle. Jon também assina o roteiro que foi baseado no livro de Greg Laurie.

Cocaine Bear

Universal Pictures

O suspense com um toque de comédia "Cocaine Bear" também entra em cartaz no dia 24 de fevereiro. Um grupo esquisito de policiais, criminosos, turistas e adolescentes se unem em uma floresta da Geórgia, onde um urso preto de 220 quilos começa a cometer crimes após ingerir cocaína sem querer. A cocaína foi jogada de um avião. No elenco estão Keri Russell, Ray, Liotta, Margo Martindale, Matthew Rhys, Alden Ehrenreich, Brooklynn Prince, entre outros. A direção é de Elizabeth Banks. O roteiro foi escrito por Jimmy Warden.

My Happy Ending

Roadside Attractions

O drama "My Happy Ending" chega às salas de cinema no dia 24 de fevereiro, sexta-feira. A atriz Andie MacDowell interpreta uma estrela de cinema que se isola em um hospital em busca de tratamento para um câncer recém-descoberto. Enquanto está no hospital, ela conhece três mulheres únicas e notáveis. Juntos, elas a ajudam a enfrentar as adversidades com humor e camaradagem enquanto a treinam para a personagem mais desafiadora que ela já desempenhou... ela mesma. Sally Phillips, Tom Cullen, Tamsin Greig e Miriam Margolyes também estão no elenco.

We Have a Ghost

Netflix

A comédia "We Have a Ghost" fica disponível na Netflix, a partir do dia 24 de fevereiro. O longa é baseado no conto "Ernest" de Geoff Manaugh, que acompanha a família de Kevin que encontra um fantasma chamado Ernest assombrando sua nova casa e essa presença inesperada transforma a família em uma sensação nas redes sociais da noite para o dia. Mas, quando Kevin e Ernest burlam a lei para investigar o mistério do passado do fantasma, eles se tornam um alvo da CIA. No elenco estão David Harbour, Jahi Winston, Tig Notaro, Erica Ash, Jennifer Coolidge e Anthony Mackie. A direção é de Christopher Landon, que também assinou o roteiro.