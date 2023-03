Lançamentos da semana nas telas e cinemas

Estreias nas salas de cinema, na sexta-feira, dia 10 março, a comédia dramática "Champions". Woody Harrelson protagoniza a história hilariante e comovente de um ex-técnico de basquete da liga secundária que, após uma série de erros, é ordenado pelo tribunal a treinar um time de jogadores com deficiência intelectual. Logo, ele percebe que, mesmo duvidando, juntos, esse time pode ir mais longe do que jamais imaginou. Também estão no elenco Kaitlin Olson, Matt Cook, Cheech Marin, Madison Tevlin, Kevin Iannucci, entre outros. A direção é de Bobby Farrelly. O longa é baseado no filme espanhol 'Campeones' e o roteiro adaptado foi escrito por Mark Rizzo.

O filme de ação e ficção científica "65" também entra em cartaz na sexta-feira, dia 10 de março. Após um terrível acidente em um planeta desconhecido, o piloto Mills rapidamente descobre que na verdade ele estava preso na Terra... 65 milhões de anos atrás. No elenco estão Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman e Nika King. A direção foi realizada por Scott Beck e Bryan Woods. Eles também escreveram o roteiro.

Já o suspense "Righteous Thieves" estreia nos cinemas e fica disponível nas plataformas de vídeo on demand na sexta-feira, dia 10 de março. Neste emocionante filme sobre um roubo, Annabel (Lisa Vidal), líder de uma organização secreta dedicada a recuperação de obras de arte de valor incalculável, reúne uma equipe de ladrões de arte para recuperar algumas obras de arte, que foram roubadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e agora em posse do oligarca multimilionário neonazista Otto Huizen (Brian Cousins). Estão no elenco Lisa Vidal, Jaina Lee Ortiz, Carlos Miranda, Sasha Merci, Brian Cousins, entre outros. A direção é de Anthony Nardolillo. O roteiro foi escrito por Michael Corcoran.

Entrando na Netflix no dia 10 de março, o drama policial "Luther: The Fallen Sun". Sequência da aclamada série 'Luther'. Um terrível assassino em série está aterrorizando Londres enquanto o brilhante, mas desacreditado detetive John Luther (Idris Elba), está atrás das grades. Assombrado por seu fracasso em capturar o psicopata cibernético que agora o insulta, Luther decide fugir da prisão para terminar o trabalho a qualquer custo. O longa também é estrelado por Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, que retorna como Martin Schenk. A direção é de Jamie Payne. Roteiro de Neil Cross.