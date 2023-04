Ashley Soto Paniagua & Dani Adaliz Falam sobre "Chuchi & Adaliz"

A websérie “Chuchi & Adaliz” teve a sua estreia mundial no Festival South by Southwest (SXSW) no dia 12 de março. Criado por Ashley Soto Paniagua e Dani Adaliz, onde também são corroteristas e protagonistas desta história cômica que é contada em cinco episódios.

Situada na Bay area (Norte da Califórnia abrangendo a cidade de San Francisco e condados vizinhos), a comédia “Chuchi & Adaliz” é uma série digital, ou websérie, de cinco episódios, que segue as melhores amigas da infância que, apesar de terem a mesma identidade racial e étnica - afroporto-riquenhas -, não poderiam ser mais diferentes umas das outras agora que estão adultas.

Quando Adaliz (Ashley Soto Paniagua) perde seu poderoso emprego corporativo em San Francisco e vai morar com Chuchi (Dani Adaliz) em Oakland, nos deparamos com as diferenças socioeconômicas que moldam o comportamento de cada uma, já que San Francisco é 54,4% mais caro para se viver do que Oakland. Assim, elas descobrirão que o que as uniu quando crianças não é suficiente para mantê-las juntas agora.

Eu tive a oportunidade de conversar, via Zoom, com as atrizes Ashley Soto Paniagua e Dani Adaliz, dias após o lançamento de “Chuchi & Adaliz” no SXSW. Falamos sobre a história, os desafios, a importância dessa nova serie, e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva, em inglês, com as talentosas atrizes: