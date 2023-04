Lançamentos da semana

Air

Amazon Studios

Já em cartaz no cinema de todo o país, o drama "Air", com os atores Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e Ben Affleck. Baseado na incrível história real de um dos chefes da marca esportiva e de calçados Nike, Sonny Vaccaro, e do fundador da Nike, Phil Knight. Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo, e escrever seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete Michael Jordan endosse seus produtos, ainda na década de 1980. E o que era só uma aposta, revolucionou o mundo dos esportes e da cultura contemporânea. Chris Messina, Chris Tucker e Marlon Wayans também estão no elenco. A direção ficou a cargo de Ben Affleck. O roteiro foi escrito por Alex Convery. Vale a pena assistir!

The Super Mario Bros Movie

Universal Pictures/Nintendo

A animação 'The Super Mario Bros Movie" também já está em cartaz nos cinemas. Após se encontrar no Reino dos Cogumelos e seu irmão ser raptado pelo Rei dos Koopas, Mario embarca em uma viagem para salvar todo o reino e Luigi. Ele ainda estará acompanhado de Toad, Princesa Peach e Donkey Kong. No elenco de vocês estão Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Seth Rogan, entre outros. Baseado na série de video games, o roteiro foi escrito por Matthew Fogel. A direção é de Aaron Horvath e Michael Jelenic.

La Usurpadora, The Musical

Pantelion Films

Se você assistiu a novela mexicana A Usurpadora nos anos 90, tenho certeza de que essa dica é pra você. "La Usurpadora, The Musical" é estrelado por Isabella Castillo, que interpreta as gêmeas idênticas Valéria e Victoria, e Alan Estrada, que faz a personagem Carlos Daniel. É a história de duas irmãs gêmeas idênticas separadas no nascimento e desconhecidas uma da outra, uma pobre, mas verdadeiramente decente, a outra rica, conivente e geralmente horrível. Um encontro casual os une em Las Vegas e logo suas vidas estão entrelaçadas. Embora as coisas não corram conforme o planejado, no final, Valéria (a boa gêmea) e Carlos Daniel, por quem tanto torcíamos, acabam juntos e vivem felizes para sempre. "La Usurpadora, The Musical" estreia nos cinemas na sexta-feira, dia 7 abril.

On A Wing and a Prayer

Prime Video

Já o Amazon Studios disponibiliza no serviço de 'streaming' Prime Video na sexta-feira, dia 7 de abril, o drama "El Presidente". Nesta extraordinária história verdadeira de fé e sobrevivência, "On a Wing and a Prayer" segue a jornada angustiante do passageiro Doug White (Dennis Quaid) para pousar um avião com segurança e salvar toda a sua família de um perigo intransponível, depois que seu piloto morre inesperadamente durante o vôo. Também estão no elenco Heather Graham e Jesse Metcalfe. A direção é de Sean McNamara. O roteiro foi escrito por Brian Egeston.