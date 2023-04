As estreias no cinema e canais de streaming

Chevalier

Searchlight Pictures

Estreias nas salas de cinema no dia 21 de abril, o drama histórico "Chevalier". Baseado na história real do compositor Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, filho ilegítimo de uma escrava africana e de um fazendeiro francês, que se destaca na sociedade francesa como tanto como violinista e compositor, quanto como campeão de esgrima. Um caso de amor infeliz com uma nobre francesa e uma briga com Maria Antonieta e sua corte levaram à sua queda prematura. No elenco estão Kelvin Harriosn Jr., Samara Weaving, Lucy Boynton, Minnie Driver, entre outros. A direção é de Stephen Willians. O roteiro de Stefani Robinson. Figurino e cinematografia impecáveis!

Somewhere in Queens

Lionsgate/Roadside Attractions

Também entra em cartaz dia 21 de abril, a comédia dramática "Somewhere in Queens", que marca a estreia na direção do ator Ray Romano. O longa acompanha Leo e Angela Russo que vivem uma vida simples no Queens, cercados por sua arrogante família ítalo-americana. Quando seu filho 'Sticks' obtém sucesso no time de basquete do colégio, Leo faz de tudo para que o filho consiga uma bolsa de estudos, até mesmo se intrometer na vida amorosa do filho. Laurie Metcalf, Jacob Ward e Sadie Stanley também estão no elenco. Vale a pena ver!

The Covenant

MGM/STX Films

O drama de guerra do diretor Guy Ritchie, "The Covenant", também estreia nos cinemas no dia 21 de abril. O longa segue o sargento do Exército americano John Kinley e o intérprete afegão Ahmed. Depois de uma emboscada, Ahmed faz de tudo para salvar a vida de Kinley. Quando Kinley descobre que Ahmed e sua família não receberam passagem segura para a América como prometido, ele deve pagar sua dívida retornando à zona de guerra para recuperá-los antes que o Talibã os encontre primeiro. No elenco estão Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Bobby Schofield, Emily Beecham, entre outros. O roteiro foi escrito por Ritchie, Ivan Atkinson e Marn Davies.

Ghosted

Apple TV

O novo filme de ação "Ghosted", com os atores Chris e Ana de Armas, fica disponível na Apple TV a partir do dia 21 de abril. Cole se apaixona perdidamente pela enigmática Sadie, mas faz a chocante descoberta de que ela é uma agente secreta. Antes que eles possam decidir sobre um segundo encontro, Cole e Sadie são arrastados para uma aventura internacional para salvar o mundo. A direção é de Dexter Fletcher.

Beau is Afraid

A24

O novo filme "Beau Is Afraid", escrito e dirigido por Ari Aster, também chega nos cinemas no dia 21 de abril. Após a morte da mãe, um homem paranoico deve enfrentar os imprevistos mais inacreditáveis para voltar à sua antiga casa e realizar o funeral. No elenco estão Joaquin Phoenix, Nathan Lane, Amy Ryan, entre outros.