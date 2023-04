Entrevista com o diretor Jalmari Helander sobre o novo filme "SISU"

- Entra em cartaz na salas de cinemas a partir de amanhã, dia 28 de abril, o filme de ação e guerra "SISU".

Durante os últimos dias de desespero da Segunda Guerra Mundial, um explorador solitário e ex-soldado Aatami Korpe, interpretado por Jorma Tommila, que descobre ouro no deserto da Lapônia, na Finlândia. No caminho para a cidade mais próxima, ele se depara com um grupo de nazistas que se refugiou na região e eles acabam roubando o ouro do explorador. Mas logo, logo, ele verão que não estão lidando com um simples mineiro.

Embora não exista uma tradução exata para a palavra finlandesa 'sisu', este lendário ex-comando encarna o significado de 'sisu': uma forma arraigada de coração e uma determinação inimaginável quando tudo está contra si. Apesar de tudo o que ele pode fazer com os nazistas, Aatami irá até os limites para recuperar seu ouro.



"SISU" foi escrito e dirigido pelo finnlandês Jalmari Helander. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, via Zoom, sobre a inspiração, desafios, e muito mais.

Confira o vídeo em inglês da entrevista exclusiva: