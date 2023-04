Atriz & Diretor falam sobre o drama "Centurion: The Dancing Stallion"

- Já disponível em cópia digital e on demand do drama "Centurion: The Dancing Stallion".

Os atores Amber Midthunder e Billy Zane estrelam esta história de superação de adversidades e busca de força em lugares inesperados.

A jornada começa quando Ellissia (Midthunder) adota um cavalo branco para treinar na arte da dança mexicana do cavalo. Quando ela começa a ensinar o bonito, mas abusado Centurion, Ellissia fica gravemente doente, o que a impede de competir em um célebre evento equestre. Sob o olhar atento de seu pai (Zane), o novo ajudante do rancho Danny entra como treinador, na esperança de vencer a competição - e, talvez, conquistar o coração de Ellissia.

Também estão no elenco Patricia De Leon, Sal Lopez, Aramis Knight, Michael Cimino, entre outros.



A direção ficou a cargo de Dana Gonzales e o roteiro foi escrito por Boon Collins.

Para o lançamento desse filme, eu tive a oportunidade de conversar com a atriz Amber Midthunder e o diretor Dana Gonzales. Eles falaram sobre o roteiro, os desafios, como é trabalhar com cavalos e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva em inglês, via Zoom: