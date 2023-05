Estreias da semana

Guardians of the Galaxy - Volume 3

Estreias nas salas de cinema na sexta-feira, dia 5 de maio, "Guardians of the Galaxy - Vol. 3", o último filme da trilogia iniciada em 2014. Nessa continuação do Guardians of the Galaxy - Vol. 2 (2017), o grupo de desajustados busca se estabelecer em Lugar Nenhum, mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket. Ainda se recuperando da perda de Gamora, após os acontecimentos de "Infinity War" de 2018, Peter Quill reúne sua equipe para defender o universo e salvar Rocket. No elenco estão Chris Pratt, Bradley Cooper, Karen Gillan, Dave Bautista, Pom Klementieff, Zoe Saldana, entre outros. A direção é de James Gunn, que também assinou o roteiro ao lado de Dan Abnett e Andy Lanning.

What's Love Got to Do with It?

A comédia romântica "What's Love Got to Do with It?", com as atrizes Lily James e Emma Thompson, também entra em cartaz no dia 5 de maio. O longa segue uma aspirante cineasta que decide documentar a jornada de sua melhor amiga que está se preparando para seu casamento arranjado. Shazad Latif, Ben Ashenden e Shabana Azmi também estão no elenco. A direção é de Shekhar Kapur. O roteiro foi escrito por Jemina Khan.

Love Again

"Love Again" é mais uma comédia romântica estreando nos cinemas no dia 5 de maio. O filme conta a improvável história de amor entre Mira Ray e Rob Burns. Mira, ainda tentando superar a morte de seu noivo, manda uma série de mensagens para seu número antigo, não sabendo que o número foi transferido para Rob, um jornalista. Ele acaba ficando intrigado e cativado pelas mensagens românticas. Quando é designado a escrever um perfil da cantora Céline Dion, ele pede conselhos à artista em como pode conhecer Mira pessoalmente e conquistar seu coração. No elenco estão Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan, Celia Imrie, entre outros. A direção é de Jim Strouse, que também co-escreveu o roteiro com Sofie Cramer e Andrea Wilson.

Queen Charlotte

Chegando no dia 4 de maio na Netflix, a série "Queen Charlotte", spin-off da popular série Bridgerton. A série acompanha a jovem rainha Charlotte, interpretada por Golda Rosheuvel na fase adulta e India Armateifio na juventude, enquanto ela ascende à monarquia britânica. A série também explora o começo de seu romance com o Rei George (Corey Mylchreest) e sua relação com Lady Danbury (Adjoa Andoh).

Silo

O drama de ficção científica "Silo" estreia no serviço de streaming Apple TV . Em um mundo pós-apocalíptico, os últimos dez mil habitantes da Terra vivem em um refúgio subterrâneo. Porém, ninguém sabe quem ou o porquê o abrigo foi criado, e desvendar esse mistério pode ter consequências perigosas. Estão no elenco Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones e Tim Robbins. A série de 10 episódios é baseada na trilogia homônima do autor norte-americano Hugh Howey. Os dois primeiros episódios ficam disponíveis na sexta-feira, 5 de maio, seguido por um novo episódio semanalmente, todas às sextas-feiras até 30 de junho.