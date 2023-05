Anitta & Ludmilla inspiram personagem de Daniela Melchior em "FAST X"

Apertem os cintos, pois mais um capítulo da franquia de sucesso 'Fast & Furious' (Velozes & Furious) está chegando nas telonas grandes na sexta-feira, dia 19 de maio, “FAST X”, décimo e último capítulo da saga ‘Fast & Furious’.

Ao longo de muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto e sua família foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem desafiar o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado na forma de Dante, para destruir o mundo de Toretto e destruir tudo - e todos - que ele ama. De Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica, Dante não deixará Dom e sua família em paz. Novos aliados serão forjados e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu filho de 8 anos é o alvo final da vingança de Dante.

Dirigido por Louis Leterrier, retornam ao elenco de “FAST X” Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, com as vencedoras do Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Jason Momoa interpreta o melhor violão de toda essa franquia.

Para esse lançmento, eu tive a oportunidade de conversar com a atriz portuguesa Daniela Melchior que interpreta a Isabel, uma brasileira que faz corridas de carros na rua. Daniel contou que se inspirou nas catntoras Anitta, Ludmilla e Tati Quebra Barraco para criar sua personagem. El atmbé comentou que ficou surpresa da quantidade de carros no set de filmagens e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva em português, via Zoom, com a talentosa atriz: