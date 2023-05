Diego Tinoco fala sobre seu último filme "Knights of the Zodiac"

A aventura fantástica "Knights of the Zodiac" estreia exclusivamente nas salas de cinema de todo o país na prêxima sexta-feira, dia 12 de maio.

Baseado na famosa série de mangás Saint Seiya, escrito por Masami Kurumada, o longa acompanha Seiya, um lutador muito habilidoso que participa de competições por dinheiro. Durante uma de suas lutas, Seiya acaba descobrindo que tem poderes, e atrai a atenção do magnata Alman Kido. Kido encarrega o jovem de realizar uma importante missão: proteger sua filha, Sienna, que é a reencarnação da deusa Athena. Junto a outros quatro guerreiros, Seiya agora deve dedicar-se fortemente à tarefa, já que ele pode ser uma das únicas pessoas capazes de manter a deusa - e, consequentemente, a humanidade - em segurança.

No elenco estão Mackenyu, Sean Bean, Madison Iseman, Famke Janseen, Diego Tinoco, Mark Dacascos, entre outros. O filme foi dirigido por Tomek Bagiski e o roteiro foi escrito por Josh Campbell, Matt Stuecken e Kiel Murray.

Para esse lançamento, tivemos a oportunidade de conversar com ator Diego Tinoco, que interpreta Nero no filme. Com a ajuda da jornalista mirim Zoe Cannella, a entrevista foi realizada em Miami semanas atrás, onde eles conversaram sobre o anime que o filme é baseado, os desafios e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva, em inglês, com o talentoso ator: