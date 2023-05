Estreias nas telonas e nas telinhas

FAST X

Universal Pictures

Estreia nas salas de cinema na sexta-feira, dia 19 de maio, "FAST X", décimo e último capítulo da saga 'Fast & Furious'. Ao longo de muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto e sua família foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem desafiar o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado na forma de Dante, para destruir o mundo de Toretto e destruir tudo - e todos - que ele ama. De Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica, Dante não deixará Dom e sua família em paz. Novos aliados serão forjados e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu filho de 8 anos é o alvo final da vingança de Dante. Dirigido por Louis Leterrier, retornam ao elenco de "FAST X" Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, com as vencedoras do Oscar® Helen Mirren e Charlize Theron. Jason Momoa interpreta o melhor violão de toda essa franquia.

High Desert

Apple TV

"High Desert" é uma série produzida por Patricia Arquette e Ben Stiller, que já está disponível na plataforma digital Apple TV (Apple TV Plus). A trama tem como pano de fundo o deserto no estado da Califórnia, na cidadezinha de Yucca Valley. Peggy (Patricia Arquette) passou por um longo processo para se recuperar do vício em drogas e, após perder a mãe, sente que precisa de uma mudança radical na vida. Abalada pela perda, ela decide encontrar uma nova profissão e vira uma investigadora particular na pequena comunidade onde vive. Também estão no elenco Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Keir O'Donnell, Bernadette Petters, entre outros. Os três primeiros episódios já estão disponíveis, seguidos por um novo episódio semanalmente, todas às quartas-feiras até 24 de junho.

XO, Kitty

Netflix

Os episódios da série "XO, Kitty", spin-off de 'All The Boys I've Loved Before', ficam disponíveis na Netflix no dia 18 de maio. Agora é a vez da irmã caçula de Lara Jean, Kitty, ter sua história de amor, tendo a Coréia do Sul como cenário de seu romance. Na série, Kitty está convicta que tem instintos infalíveis para relacionamentos depois de agir como cupido para o pai e para o namoro de Lara Jean e Peter. Para entrar em contato com a história de sua mãe e poder encontrar pessoalmente seu namorado à distância, Dae, ela se inscreve em um intercâmbio para a Coréia do Sul. Porém, assim que salta do avião, percebe que relacionamentos ficam mais complexos quando é o próprio coração que está em jogo. No elenco estão Anna Cathcart, Lana Condor, Noah Centineo, Minyeong Choi, Gia Kim, entre outros.

White Man Can't Jump

20th Century/Hulu

Fica disponível no serviço de streaming Hulu, no dia 19 de maio, a comédia "White Man Can't Jump". Nova versão moderna do icônico filme de 1992 que celebra a cultura do streetball de Los Angeles. O famoso rapper Jack Harlow faz sua estreia na sétima arte como Jeremy, uma ex-estrela do basquete que teve lesões que paralisaram sua carreira, e Sinqua Walls, que interpreta Kamal, um jogador promissor que não teve futuro no esporte. Os dois jogadores acabam descobrindo que podem ter mais em comum do que imaginavam ser possível. "White Men Can't Jump" também pode ser visto pela plataforma Star na América Latina, inclusive no Brasil.