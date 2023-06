Lançamentos da semana nos cinemas & plataformas digitais

Transformers: Rise of the Beasts

Paramount Pictures

E mais um filme de uma das franquias de sucesso chega às telonas no dia 9 de junho: "Transformers: Rise of the Beasts" entra em cartaz. Uma aventura épica ambientada nos anos 1990. Enquanto os Maximals, Predacons e Terrorcons se juntam à batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Noah (Anthony Ramos), um jovem astuto do Brooklyn, e Elena (Dominique Fishback), uma ambiciosa e talentosa pesquisadora de artefatos, são arrastados para o conflito enquanto Optimus Prime e os Autobots enfrentam o terrível novo inimigo empenhado em sua destruição chamado Scourge. No elenco estão Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, entre outros. A direção ficou a cargo de Steven Caple Jr e o roteiro foi escrito por Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters.

Persian Lessons

Cohen Media Group

O drama de guerra "Persian Lessons" também entra em cartaz na sexta-feira, dia 9 de junho. O longa acompanha um jovem judeu em um campo de concentração que tem sua vida salva quando carrascos percebem que ele possui um livro persa. Levado a um oficial do campo que quer aprender farsi, Gilles concorda em ensiná-lo, apesar de não saber uma palavra da língua. No elenco estão Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie Benesch, entre outros. Na direção, Vadim Perelman. O roteiro foi escrito por Ilja Zofin e Wolfgang Kohlhaase.

Flamin' Hot

Disney / Hulu

Fica disponível no dia 9 de junho nas plataformas digitais Disney e Hulu, simultaneamente, o filme "Flamin' Hot". O longa é a inspiradora história real de Richard Montañez, um encarregado de limpeza de umas das fábricas da Frito Lay que trouxe o sabor picante mexicano para transformar o Cheetos, criando o icônico Flamin' Hot Cheetos, salgadinho que revolucionou a indústria alimentícia e se tornou um fenômeno da cultura pop global. Dirigido por Eva Longoria, no elenco estão Jesse Garcia, Annie Gonzalez, Emilio Rivera, Tony Shalhoub, Dennis Hausbert, entre outros.

The Crowded Room

Apple TV

A série antológica "The Crowded Room", baseada no livro biográfico The Minds of Billy Milligan, escrito por Daniel Keyes, estreia no serviço de streaming Apple TV , no dia 9 de junho. Os episódios acompanham Billy Milligan, que na série chamado Danny Sullivan (Tom Holland), e como se tornou a primeira pessoa a ser absolvida de um crime por causa de transtorno de personalidade múltipla (hoje conhecido como transtorno dissociativo de identidade). O mistério por trás do caso e do passado do garoto envolvido em um tiroteio em Nova York é desvendado através de entrevistas e interrogatórios conduzidos por Rya (Amanda Seyfried), uma psicóloga clínica. A série foi criada por Akiva Goldsman. Os três primeiros episódios ficam disponíveis na sexta-feira, 9 de junho, seguido por um novo episódio semanalmente, todas às sextas-feiras até 28 de julho.