Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

No Hard Feelings

Sony Pictures

Estreias nas salas de cinema na sexta-feira, dia 23 de junho, a comédia "No Hard Feelings", com a atriz Jennifer Lawrence. Escrito e dirigido por Gene Stupnitsky, o longa acompanha Maddie, uma mulher que tem o costume de sempre tomar as atitudes erradas. Quando percebe que pode perder a sua casa de infância, onde cresceu e viveu por muito tempo, ela decide arranjar um emprego. Mas não é qualquer emprego que se acha nos anúncios, e sim um pedido desesperado de dois pais com seu filho de dezenove anos. O anúncio descreve o trabalho que ela terá de fazer: "namorar" o garoto, Percy, que é muito introvertido, antes que ele saia definitivamente de casa para ir para a faculdade. Também estão no elenco Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick, Laura Benanti e Natalie Morales.

Asteroid City

Focus Features

O novo filme "Asteroid City" do aclamado diretor Wes Anderson entra em cartaz nos cinemas no dia 23 de junho. O longa se passa na década de 1950 em uma cidade fictícia do deserto norte-americano. Em uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica, o caos se instala à medida que ocorrem eventos capazes de mudar o mundo. No elenco estão Tom Hanks, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Hope Davis, Bryan Cranston, entre outros. O roteiro foi escrito por Wes e Roman Coppola.

Swagger - Season 2

Apple TV

A segunda temporada da série original de drama esportivo do Apple TV "Swagger" estreia na plataforma no dia 23 de junho, seguido por um novo episódio semanalmente, todas às sextas-feiras. A série é inspirada nas experiências do astro da NBA Kevin Durant e retrata o mundo do basquetebol juvenil. A produção é dirigida pelo criador, showrunner e diretor Reggie Rock Bythewood. "Swagger" tem produção executiva de Bythewood, Kevin Durant, Brian Grazer e Rich Kleiman. No elenco estão O'Shea Jackson Jr., Isaiah R. Hill, Quvenzhané Wallis, Orlando Jones, Shinelle Azoroh, entre outros.

World's Best

Disney

A comédia para toda a família "World's Best" fica disponível na plataforma digital Disney (Disney Plus) no dia 23 de junho. Navegando pelas tumultuadas dificuldades da adolescência, o gênio da matemática Prem Patel, de 12 anos, descobre que seu pai recentemente falecido era um rapper famoso e imediatamente começa a tentar seguir a mesma carreira. Embora suas ações recentes possam parecer imprudentes, Prem, fortalecido por fantasias imaginativas movidas a música hip-hop onde ele se apresenta com seu pai, está determinado a descobrir se o hip-hop realmente está em seu DNA e segue o lema do pai: "os melhores do mundo nunca descansam". No elenco estão Utkarsh Ambudkar (que também escreveu o roteiro), Manny Magnus, Kathryn Greenwood, Punam Patel, Piper Wallace, entre outros. A direção é de Roshan Sethi.