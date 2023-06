Entrevista com os atores Utkarsh Ambudkar & Manny Magnus sobre o "World's Best"

A comédia para toda a família "World's Best" já está disponível na plataforma digital Disney+ (Disney Plus).

Navegando pelas tumultuadas dificuldades da adolescência, o gênio da matemática Prem Patel, de 12 anos, descobre que seu pai recentemente falecido era um rapper famoso e imediatamente começa a tentar seguir a mesma carreira. Embora suas ações recentes possam parecer imprudentes, Prem, fortalecido por fantasias imaginativas movidas a música hip-hop onde ele se apresenta com seu pai, está determinado a descobrir se o hip-hop realmente está em seu DNA e segue o lema do pai: "os melhores do mundo nunca descansam".

No elenco estão Utkarsh Ambudkar (que também escreveu o roteiro), Manny Magnus, Kathryn Greenwood, Punam Patel, Piper Wallace, entre outros. A direção é de Roshan Sethi.

Eu tive oportunidade de conversar com os atores Utkarsh Ambudkar e Manny Magnus sobre o filme, os desafios, as cenas de dança, as músicas, e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva, via Zoom, em inglês com os atores: