"Mission: Impossible 7" já está em cartaz

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Paramount Pictures

Um dos filmes mais esperado do ano, "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1", já está em cartaz nas salas de cinema de todo o país. Esse é o sétimo capítulo da franquia de ação e espionagem iniciada em 1996, que acompanha o agente norte-americano Ethan Hunt em missões altamente secretas e perigosas. Agora, no novo filme, Ethan e a equipe do IMF formada por Ilsa Faust, Benji Dunn e Luther Stickell recebem outra importante missão: eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o controle do futuro e o destino de todo o mundo em jogo, a equipe precisa partir em uma corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Além disso, Ethan ainda é confrontado por um novo inimigo misterioso e muito perigoso, e é forçado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a missão - nem mesmo sua própria vida. No elenco estão Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, entre outros. A direção é de Christopher McQuarrie, que também escreveu o roteiro com Bruce Geller e Erik Jendresen.

The Miracle Club

Sony Pictures Classics

A comédia "The Miracle Club" estreia na sexta-feira, dia 14 de julho. Situado em 1967, "The Miracle Club" é um filme comovente que segue a história de três superamigas, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey) de Ballygar, uma comunidade bem conservadora em Dublin. Elas têm apenas um sonho: ganhar uma peregrinação à sagrada cidade francesa de Lourdes, aquele lugar de milagres que atrai milhões de visitantes todos os anos. Também estão no elenco Laura Linney, Mark O'Halloran, Mark McKenna, entre outros. A direção é de Thaddeus O'Sullivan.

Black Ice

Roadside Attractions

O documentário "Black Ice" entra em cartaz na sexta-feira, dia 14 de julho. Dirigido por Hubert Davis, o documentário examina a história do racismo no hóquei canadense, das ligas segregadas do século 19 às ligas profissionais de hoje, onde os atletas negros continuam a lutar contra o fanatismo. A cinematografia feita por Chris Romeike é bem interessante e excelente. A produção executiva ficou por conta do cantor Drake e do famoso jogador de basquete LeBron James.

The Channel

Brainstorm Media

Dirigido e escrito por William Kaufman, "The Channel" é uma experiência eletrizante, cheia de adrenalina do começo ao fim. O filme entra em cartaz em algumas salas de cinemas e fica disponível no VOD no dia 14 de julho, sexta-feira. "The Channel' é estrelado por Clayne Crawford e Max Martini como dois desesperados fuzileiros navais, que entram para o mundo do crime e se encontram presos em Nova Orleans, implacavelmente perseguidos por um determinado agente do FBI após um assalto a um banco que dá errado.