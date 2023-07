Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

Haunted Mansion

Walt Disney Studios

Estreias nas salas de cinema na sexta-feira, dia 28 de julho, "Haunted Mansion". Inspirado na clássica atração dos parques da Disney, o longa acompanha a história de uma mãe e seu filho de nove anos que estão tentando começar uma nova vida, se mudam para uma mansão. Eles só não contavam que a casa já abrigava moradores inesperados. Quando descobrem que a mansão é assombrada, eles contratam um padre que, por sua vez, pede a ajuda de um especialista paranormal e um historiador mal-humorado. No elenco estão Rosario Dawson, Tiffany Haddish, LaKeith Stanfield, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito, Chase Dillon, entre outros. "Haunted Mansion" foi dirigido por Justin Simien. O roteiro foi escrito por Katie Dippold.

Talk to Me

A24

Também chegando às telonas, o filme de terror e muito suspense "Talk to Me". Quando um grupo de amigos descobre como conjurar espíritos usando uma misteriosa mão embalsamada, eles ficam viciados nessa nova emoção, até que um deles vai longe demais e abre a porta do mundo espiritual, forçando-os a escolher em quem confiar: nos mortos da outra dimensão ou nos vivos. No elenco estão Sophie Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Zoe Terakes, Chris Alosio, entre outros. A direção ficou por conta dos irmãos Danny Philippou & Michael Philippou, que também escreveram o roteiro. Esse é assustador.

Happiness for Beginners

Netflix

Chega na Netflix na quinta-feira, dia 27 de julho, a comédia romântica "Happiness for Beginners". Para esquecer o divórcio, Helen Carpenter decide fazer uma trilha nos Apalaches com um grupo bem diversificado de estranhos de vários locais. Quando ela esbarra no amigo irritante de seu irmão no grupo, ela antecipa uma catástrofe completamente caótica. Em meio à flora e à fauna, porém, tudo se desenvolve de maneira diferente. Por fim, ela encontra mais do que apenas ela mesma na natureza selvagem. No elenco estão Ellie Kemper, Luke Grimes, Nico Santos, Blythe Danner, Ben Cook, Shayvawn Webster, Esteban Benito, Gus Birney, Julia Shiplett, entre outros. O filme foi escrito e dirigido por Vicky Wight.

This Fool - Season 2

Hulu

E a segunda temporada da aclamada série "This Fool" estreia na plataforma digital Hulu na sexta-feira, di 28 de julho. "This Fool" é uma comédia irreverente ambientada na classe trabalhadora do centro de Los Angeles. Depois de o trabalho e a vida amorosa de Julio terem chegado ao final da temporada passada, nesta temporada, os novos companheiros de quarto Julio e Luis embarcam na busca de novas carreiras e romances com a ajuda do ministro Payne, o chef Percy e outros ex-Huggers. No elenco estão Chris Estrada, Frankie Quinones, Laura Patalano, Julia Vera, Michael Imperioli, Michelle Ortiz e Ivana Rojas. A série foi escrita e produzida por Chris Estrada, Pat Bishop, Jake Weisman e Matt Ingebretson.