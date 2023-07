Entrevista com a diretora do "Are You There God? It's Me, Margaret"

A comedia dramática "Are You There God? It's Me, Margaret" já está disponível nos formatos Digital, 4K Ultra HD™, Blu-ray™e DVD.

O longa acompanha a garota Margaret, de onze anos, que muda para uma nova cidade com sua família e começa a contemplar tudo sobre a vida, a amizade e a adolescência. Ela conta com sua mãe, Barbara, que oferece apoio amoroso, e sua avó, Sylvia, que está aceitando encontrar a felicidade longe da querida neta. Questões de identidade, o lugar de cada um no mundo e o que traz sentido à vida logo as aproximam mais do que nunca.



No elenco estão Rachel McAdams, Abby Ryder Fortson, Elle Graham, Benny Safdie e Kathy Bates. Baseado no livro homônimo de Judy Blume, "Are You There God? It's Me, Margaret" foi dirigido por Kelly Fremon Craig que também escreveu o roteiro adaptado.

Eu tive a oportunidade de conversar com a talentosa diretora, via Zoom, sobre os desafios de adaptar o livro para as telonas, a escolha do elenco, e muito mais.

Confira o vídeo da entrevista, em inglês, a seguir: