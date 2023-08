Entrevista com a figurinista Rocio Estrada da série "This Fool"

- A segunda temporada da aclamada série "This Fool" já está disponível na plataforma digital Hulu. "This Fool" é uma comédia irreverente ambientada na classe trabalhadora do centro de Los Angeles. Depois de o trabalho e a vida amorosa de Julio terem chegado ao final da temporada passada, nesta temporada, os novos companheiros de quarto Julio e Luis embarcam na busca de novas carreiras e romances com a ajuda do ministro Payne, o chef Percy e outros ex-Huggers.

No elenco estão Chris Estrada, Frankie Quinones, Laura Patalano, Julia Vera, Michael Imperioli, Michelle Ortiz e Ivana Rojas. A série foi escrita e produzida por Chris Estrada, Pat Bishop, Jake Weisman e Matt Ingebretson.

Eu tive a oportunidade de conversar com a figurinista Rocio Estrada sobre como foi criar o figurino para essa nova temporada. Rocio, que é irmã do criador da série Chris Estrada, também compartilhou como foi trabalhar entre família, os desafios e como foi transformar algo comum, que vemos todos os dias, em algo extraordinário.

Confira o vídeo da entrevista, via Zoom, em inglês com a talentosa figurinista: