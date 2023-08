Lançamentos da semana - 11/Agosto/2023

Shortcomings

Sony Pictures Classics

Já está em cartaz nas salas de cinema de todo o país, a comédia dramática "Shortcomings", dirigida por Randall Park. O longa segue um trio de jovens amigos da Bay Area, na Califórnia, - Ben Tanaka, Miko Hayashi e Alice Kim - enquanto eles navegam em uma série de relacionamentos interpessoais enquanto atravessam o país em busca da conexão ideal. No elenco estão Justin H. Min, Sherry Cola, Ally Maki, Debby Ryan, entre outros. O roteiro foi baseado no aclamado quadrinhos de Adrian Tomine e foi ele mesmo que escreveu o roteiro para a tela grande.

Heart of Stone

Netflix

O suspense de espionagem e ação "Heart of Stone", com a atriz Gal Gadot, fica disponível na Netflix, na sexta-feira, dia 11 de agosto. Dirigido por Tom Harper, o longa acompanha a história da agente de elite Rachel Stone, que esconde um grande segredo: ela é a única pessoa que pode se colocar entre uma misteriosa e ultra poderosa organização que busca manter a paz mundial, e a possível perda do bem mais valioso - e perigoso - da instituição, conhecido como o Coração. No elenco estão Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready, Jon Kortajarena e Archie Madekwe.

Red, White & Royal Blue

Prime Video

Já Amazon Studios disponibiliza no serviço de 'streaming' Prime Video na sexta-feira, dia 11 de agosto, a comédia romântica "Red, White & Royal Blue". Quando a rixa entre o filho do presidente americano e o príncipe britânico ameaça abrir uma brecha nas relações entre os Estados Unidos e Inglaterra, os dois são forçados a uma trégua encenada que desencadeia algo mais profundo. Adaptação do best-seller de Casey McQuiston, no elenco estão Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry and Uma Thurman, entre outros. A direção ficou a cargo de Matthew López, que também escreveu o roteiro adaptado ao lado de Ted Malawer.

Only Murder in the Building - Season 3

Hulu

E a terceira temporada da aclamada série "Only Murder in the Buiding" já estreou na plataforma digital Hulu na última terça-feira, dia 8 de agosto. A terceira temporada mostra Charles, Oliver e Mabel (interpretados por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) investigando um assassinato nos bastidores de um show da Broadway. Ben Glenroy, papel de Paul Rudd, é um astro de ação de Hollywood cuja estreia na Broadway é interrompida por sua morte prematura. Com a ajuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), nosso trio embarca em seu caso mais difícil até agora, enquanto Oliver tenta desesperadamente recompor seu espetáculo. Vale muito a pena assistir!