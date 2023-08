Estreias da semana nas telonas e nas telinhas

Gran Turismo

Sony Pictures

O drama de ação "Gran Turismo" entra em cartaz nos cinemas no dia 25 de agosto, sexta-feira. Dirigido por Neill Blomkamp, o longa é baseado na história da vida real do jovem Jann Mardenborough, cujas habilidades impressionantes no jogo de console Gran Turismo o levou de um simples jogador a corredor profissional. As habilidades de Jann cresceram de tal forma que ele foi convidado pela Nissan para participar de uma série de competições que buscavam tornar jogadores em verdadeiros pilotos de corrida profissional. No elenco estão Archie Madekwe, Orlando Bloom, David Harbour, entre outros. Blomkamp também escreveu o roteiro com Zach Baylin. Vale a pena assistir!

Bottoms

Orion Pictures

A comédia atrevida e revigorante "Bottoms" estreia nos cinemas no dia 25 de agosto. O longa acompanha duas garotas, PJ e Josie, que iniciam um clube de luta como forma de perder a virgindade para as líderes de torcida. Seu plano bizarro funciona. O clube da luta ganha força e logo as garotas mais populares da escola estão se espancando em nome da legítima defesa. Mas PJ e Josie estão perdidas e precisam de uma saída antes que seu plano seja exposto. Dirigido por Emma Seligman, no elenco estão Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine, Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch. Rachel Sennott co-escreveu o roteiro.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Netflix

A comédia "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" chega à plataforma digital Netflix, na sexta-feira, dia 25 de agosto. Trata-se de uma adaptação do livro homônimo de Fiona Rosenbloom, que acompanha uma jovem judia, Stacy, durante os preparativos para sua cerimônia de bat mitzvah, o aniversário de 12 anos na tradição judaica. Com direção de Sammi Cohen, "You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah" ainda conta com Idina Menzel, Adam Sandler, Sunny Sandler, Sadie Sandler, Sarah Sherman e Luis Guzmán no elenco.

Vacation Friends 2

Hulu

"Vacation Friends 2" fica disponível na plataforma de streaming Hulu no dia 25 de agosto. Marcus ganha uma viagem com todas as despesas pagas para um resort no Caribe, e ele e sua esposa, Emily, convidam seus amigos, Ron e Kyla. Mas quando o pai e ex-presidiário de Kyla é libertado de San Quentin e aparece por lá, as coisas ficam fora de controle.

Retribution

Lionsgate

Também entra em cartaz no dia 25 de agosto, "Retribution", novo filme de ação e suspense com o ator Liam Neeson. Em uma certa manhã, o telefone toca. Matt Truner atende uma voz misteriosa, que diz a ele que há uma bomba sob o assento do seu carro. Ele é instruído a seguir ordens, ou ele e sua família morrerão. Matt inicia então um jogo distorcido de vida ou morte. A bomba explodirá se ele sair do carro, matando-o e seus dois filhos no banco de trás, e também pode detonar se ele se recusar a seguir as instruções do bandido. Também estão no elenco Matthew Modine, Noma Dumezweni, Jack Champion e Lilly Aspell. A direção é de Nimrod Antal.