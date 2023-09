Saiba mais sobre os efeitos visuais do novo "The Equalizer 3"

O terceiro e último capítulo da franquia de sucesso 'The Equalizer' com o ator Denzel Washigton, o "The Equalizer 3" ou "O Protetor - Capítulo Final" (título no Brasil), estreia nas salas de cinema no dia 1 de setembro.

Dirigido mais uma vez por Antoine Fuqua, o longa acompanha Robert McCall, papel de Denzel Washington, que desistiu de sua vida como assassino do governo, mas não consegue descansar o suficiente. Ele continua querendo ajudar as pessoas ao seu redor e tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado, encontrando um estranho consolo em servir à justiça em nome dos oprimidos. Agora morando no sul da Itália, ele logo descobre que seus novos amigos estão sob o controle dos chefes do máfia local. À medida que os eventos se tornam mortais, McCall se torna um protetor. Quando alguém é injustiçado, o ex-agente do governo reativa suas habilidades de seu passado brutal e sai como um exército de um homem para realizar a justiça vigilante.

Com cenas de lutas e muitos efeitos práticos realizados no set de filmagens, o filme ainda conta com uma equipe de efeitos visuais, que depois do filme ir para a ilha de edição, ele passa por um 'pente fino' de efeitos visuais feitos no computador.

Eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador de efeitos visuais, Erick Alcazar, via Zoom, onde falamos sobre os desafios de finalaizar um filme como "The Equalizer3".

Confira o vídeo da entrevista exclusiva, em inglês com o talento coordernador, que também já trabalhou com o aclamado diretor mexicano Alejandro González Iñárritu: