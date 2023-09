Lançamentos da semana nos cinemas e streaming

My Big Fat Greek Wedding 3

Focus Features

A comédia de família "My Big Fat Greek Wedding 3" estreia nos cinemas no dia 8 de setembro. Na nova sequência da franquia "My Big Fat Greek Wedding", a família Portokalos embarca em mais uma aventura rumo à Grécia, desta vez para conhecer as origens do patriarca Gus Portokalos. Toula, Ian e toda a família viajam à Grécia para realizar o último desejo do pai falecido, que era de que todos da família conhecessem o vilarejo grego onde ele nasceu e cresceu. E essa visita à Grécia, promete ser uma viagem hilária e emocionante, cheia de amor, reviravoltas e boas lembranças. No elenco estão Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin, Joey Fatone, entre outros. A direção é de Nia Vardalos que também assina o roteiro.

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Blue Fox Ent.

O drama "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe" também entra em cartaz na sexta-feira, dia 8 de setembro. Baseado no livro homônimo de Benjamin Alire Sáenz, ambientado em El Paso de 1987, o longa acompanha a história de dois adolescentes mexicanos-americanos solitários enquanto exploram sua amizade e o difícil caminho para a autodescoberta. A direção e o roteiro ficaram por conta de Aitch Alberto. No elenco estão Max Pelayo, Reese Gonzales, Eugenio Derbez, Veronica Falcón, Eva Longorio, Kevin Alejandro, entre outros.

Sitting in Bars with Cakes

Prime Video

Já Amazon Studios disponibiliza no serviço de 'streaming' Prime Video na sexta-feira, dia 8 de setembro, o drama "Sitting in Bars with Cakes". Inspirado em acontecimentos reais, o longa segue as melhores amigas Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) navegando pela vida em Los Angeles aos vinte e poucos anos. Corinne, a extrovertida, convence Jane, sua melhor amiga confeiteira caseira, tímida, mas extremamente talentosa, a se comprometer por um ano fazendo bolos e levando-os a bares, com o objetivo de conhecer pessoas e desenvolver confiança - também conhecido como 'cakebarring'. Durante o ano de 'cakebarring', Corinne recebe um diagnóstico que mudará sua vida, e a dupla enfrenta um desafio diferente de tudo que já experimentaram. Também estão no elenco Bette Midler e Ron Livingston. Baseado no livro de Audrey Shulman, que também adapta o roteiro, a direção é de Trish Sie.

Star Wars: Ahsoka

Disney

A série "Star Wars: Ahsoka" da Lucasfilm já está disponível na plataforma digital Disney (Disney Plus) desde o dia 23 de agosto. Ambientado após a queda do Império, "Star Wars: Ahsoka" segue a ex-Jedi Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma ameaça emergente a uma galáxia vulnerável. Além de Rosario Dawson no papel-título, "Ahsoka" é estrelado por Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla, Ray Stevenson como Baylan Skoll, Ivanna Sakhno como Shin Hati, Diana Lee Inosanto como Morgan Elsbeth, David Tennant como Huyang, Lars Mikkelsen como Grand Admiral Thrawn e Eman Esfandi aparecendo como Ezra Bridger. A série é escrita por Dave Filoni, produtor executivo ao lado de Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.