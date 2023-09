Entrevista com a diretora Aitch Alberto sobre o filme "Aristotle & Dante"

O drama “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” entra em cartaz na sexta-feira, dia 8 de setembro, nas salas de cinema de todo o país.

Baseado no livro homônimo escrito por Benjamin Alire Sáenz, ambientado em El Paso de 1987, o longa acompanha a história de dois adolescentes mexicanos-americanos solitários enquanto exploram sua amizade e o difícil caminho para a autodescoberta. No elenco estão Max Pelayo, Reese Gonzales, Eugenio Derbez, Veronica Falcón, Eva Longorio, Kevin Alejandro, entre outros.

A direção e o roteiro ficaram por conta de Aitch Alberto. Eu tive a oportunidade de conversar com a talentosa diretora sobre o filme. Em nosso bate-papo, falamos sobre adaptar para a tela grande o livro, os desafios, encontrar os atores perfeitos para ser os protagonistas, e muito mias. Além disso, Aitch também comentou do apoio da "máfia LatinX", ou seja, o apoio de latinos já consagrados em Hollywood como Lin-Manuel Miranda, Eugenio Derbez, Eva Longorio,entre outros.

Confira o vídeo da entrevista exclusiva em inglês: