Estreias nas telinhas e nas telonas

Cassandro

Amazon Studios

O drama biográfico "Cassandro" fica disponível na plataforma digital Prime Video na sexta-feira, 22 de setembro. Baseado na história real de Saúl Amendáriz, mais conhecido como Cassandro, ícone abertamente gay da luta livre mexicana. Quando entrou para o mundo da luta livre na década de 80, Saúl não queria ser conhecido por competir como um lutador drag, mas após conhecer Sabrina, que se tornou sua treinadora e melhor amiga, ele consegue encontrar forças para superar diversos desafios e criar essa personagem. "Cassandro" é dirigido pelo vencedor do Oscar Roger Ross Williams e estrelado por Gael García Bernal. O longa também está em cartaz nas salas de cinema de todo o país.

It Lives Inside

NEON

O terror "It Lives Inside" estreia nos cinemas na sexta-feira, dia 22 de setembro. Dirigido e escrito por Bishal Dutta, o longa acompanha Sam, uma adolescente indiana-americana, que vive em um subúrbio com sua família conservadora. As inseguranças culturais de Sam crescem devido a sua ex-amiga, Tamira, que misteriosamente carrega um pote vazio o tempo todo. Em um momento de raiva, Sam quebra a jarra de Tamira e libera uma antiga força demoníaca que sequestra Tamira. Sam procura por Tamira, até que a entidade demoníaca começa a atacá-la também.

Spy Kids: Armageddon

Netflix

Mais um filme da franquia de sucesso Spy Kids estreia na Netflix. "Spy Kids: Armageddon" fica disponível na sexta-feira, dia 22 de setembro. Escrito e dirigido por Robert Rodriguez, os filhos de um casal de agentes secretos devem trabalhar juntos para salvar os pais - e o mundo - após um poderoso desenvolvedor de jogos libera um vírus na rede que lhe garante o controle total de toda a tecnologia. No elenco estão Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla, Connor Esterson, Billy Magnussen, entre outros. Diversão garantida para toda a família.

No One Will Save You

20th Century/ Hulu

O filme de ficção científica e terror "No One Will Save You" fica disponível na plataforma digital no dia 22 de setembro, sexta-feira. O longa acompanha Brynn Adams que vive isolada da sociedade, passando os dias na casa onde cresceu. Porém, um dia, intrusos extraterrestres invadem seu lar e a forçam a lidar com traumas do passado. "No One Will Save You" foi escrito e dirigido por Brian Duffield e estrelado por Kaitlyn Dever.