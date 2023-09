Confira o trailer de "Serenata de las Estrellas"

Você gosta de serenatas? Já fez uma? Então, se prepare para uma viagem musical emocionante e cheia de surpresas com a série “Serenata de las Estrellas”, que estreia na plataforma de streaming The Roku Channel, no dia 13 de outubro.

Ícones da música latina surpreendem os heróis do cotidiano da comunidade com uma serenata que jamais esquecerão. Os episódios são apresentados por Julissa Bermudez, alguns dos maiores nomes da música latina surpreendem membros merecedores da comunidade com concertos únicos em locais inesperados. De eventos de arrecadação de fundos para igrejas a taquerias, não há lugar proibido para essas apresentações tipo pop-up, com pessoas reais, famosos reais e surpresas reais.

Prepare-se para performances de tirar o fôlego e momentos emocionantes cheios de alegria, amor e apreço. A série de quatro episódios foi filmada em Los Angeles e Miami. Los Bobos, Ozomatli, Chiquis e Snow Tha Product são os músicos famosos que vão cantar em uma serenata muito especial.