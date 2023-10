O que temos de novo nas telonas e nas telinhas

The Exorcist: Believer

Universal Pictures

Entra em cartaz na sexta-feira, dia 6 de outubro, o terror 'The Exorcist: Believer". O longa é a sequência do clássico de 1973 sobre uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade demoníaca, forçando sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. Nesta versão de 2023, desde a morte de sua esposa grávida em um terremoto no Haiti, há 12 anos, Victor Fielding tem criado sua filha Angela sozinho. Mas quando Angela e sua amiga Katherine desaparecem na floresta e retornam três dias depois sem memória do que aconteceu com elas, isso desencadeia uma série de eventos que obrigará Victor a confrontar o mal e, em seu terror e desespero, buscar a única pessoa viva que testemunhou algo parecido antes: Chris MacNeil. No elenco estão Leslie Odom Jr., Lidya Jewett, Ann Dowd, Olivia O'Neill, Ellen Burstyn, Linda Blair, entre outros. A direção é de David Gordon Green, que também escreveu o roteiro ao lado de Peter Sattler.

FOE

Amazon Studios

O filme de ficção científica e suspense psicológico "FOE", também estreia nos cinemas no dia 6 de outubro. Em um futuro distópico, um casal, Hen e Junior, cultivam um território que está na família do homem há gerações, mas, um dia, um visitante inesperado aparece na casa com uma proposta inesperada. é visitado por um homem misterioso com uma proposta surpreendente. No elenco estão Saoirse Ronan, Paul Mescal e Aaron Pierre. Dirigido por Garth Davis e baseado no livro homônimo de Iain Reid. "FOE" tem uma cinematografia espetacular.

The Royal Hotel

NEON

Estreia nos cinemas no dia 6 de outubro, o suspense "The Royal Hotel". O longa acompanha duas mochileiras americanas, Hanna e Liv, que conseguem um emprego em um pub australiano em um local remoto para ganhar algum dinheiro extra e são confrontadas com um bando de moradores locais indisciplinados e uma situação que rapidamente foge de seu controle. No elenco estão Julia Garner, Jessica Henwick, Herbert Nordrum, Hugo Weaving, entre outros. A direção ficou a cargo de Kitty Green que também escreveu o roteiro com Oscar Redding.

Fair Play

Netflix

O suspense "Fair Play" chega à Netflix na sexta-feira, dia 6 de outubro. O longa acompanha o jovem casal Emily e Luke, que trabalha em uma empresa de finanças e embarca em um romance proibido que vai contra as regras da organização. O segredo parece tornar as coisas ainda mais intensas, e tudo parece ir muito bem no relacionamento - até que Emily é promovida inesperadamente. Agora, os dois serão levados ao limite e devem enfrentar ameaças que podem afetar muito mais do que sua relação. "Fair Play" é dirigido por Chloe Domont e estrelado por Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich. Eddie Marsan, Rich Sommer, entre outros.