Atriz brasileira Greice Santo fala sobre o seu programa de serenatas

Você gosta de serenatas? Já fez uma? Então, se prepare para uma viagem musical emocionante e cheia de surpresas com a série “Serenata de las Estrellas”, que estreia na plataforma de streaming The Roku Channel, no dia 13 de outubro.

Ícones da música latina surpreendem os heróis do cotidiano da comunidade com uma serenata que jamais esquecerão. A série foi idealizada pela atriz, cantora e ativista brasileira Greice Santo que também é produtora executiva.



A carioca teve a ideia para o show depois de surpreender a amiga Giuliana Feltscher, esposa do astro do futebol do LA Galaxy Rolf Feltscher, com uma apresentação do lendário e premiado compositor e cantor italiano Tony Renis após a morte do pai de Giuliana por conta do COVID.



Greice está muito feliz com a conquista e com a estreia do programa e disse “não foi fácil, mas graças ao David Eilenberg [chefe de conteúdo do Roku Channel] e toda sua equipe que acreditaram no projeto e nos deram uma oportunidade”.



“Não tenho palavras pra expressar direito o que essa pequena menina do gueto do Brasil está sentindo com essa estreia”, comentou Greice sobre a emoção que é ver seu projeto estrear depois de muitos anos de esforço e trabalho.



Os quatro episódios são apresentados por pela atriz e apresentadora Julissa Bermudez e foram filmados nas cidades de Los Angeles e Miami.



As serenatas incluem os vencedores do Grammy Los Lobos, Ozomatli, Chiquis e a rapstress Snow Tha Product que vão cantar em uma serenata muito especial. São eles que surpreendem pessoas merecedoras da comunidade com concertos únicos em locais inesperados. De eventos de arrecadação de fundos para igrejas a taquerias, não há lugar proibido para essas apresentações tipo pop-up, com pessoas reais, famosos reais e surpresas reais.



Perguntei a Greice se num futuro próximo poderíamos ter artistas brasileiros em “Serenatas de Las Estrellas” e a atriz falou “sim, queremos ter artistas de todo o mundo e sim, há uma possibilidade no futuro, tudo é uma possibilidade”.



Greice também tem instituição de caridade chamada “Glam with Greice”, que oferece a mulheres que foram vítimas de abuso ou intimidação foram agredidas uma transformação (cabelo, maquiagem, roupa etc.), tudo com o glamour Hollywoodiano.



Prepare-se para performances de tirar o fôlego e momentos emocionantes cheios de alegria, amor e apreço. Jesse Ignjatovic, Evan Prager, Jared Morell e Jordan Barrow da empresa Den of Thieves são produtores executivos ao lado de Greice Santo e Gil Lopez que também é produtor executivo e showrunner.