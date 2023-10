Estreias da semana nas salas de cinema

Killers of the Flower Moon

Apple Studios

Estreai nas salas de cinema de todo o país o novo drama 'Killers of the Flower Moon" do aclamado diretor Martin Scorsese. "Killers of the Flower Moon" é uma saga épica onde o amor verdadeiro se cruza com uma traição indescritível. Baseado em uma história real é contado através do romance improvável de Ernest Burkhart e Mollie Kyle, o longa acompanha os suspeitos assassinatos de membros da tribo indígena Osage, que se tornaram muito ricos depois que o petróleo foi descoberto sob suas terras. O caso foi investigado pelo FBI, a agência recém-criada na época, e que envolveu o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. No elenco estão Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons, entre outros. Scorsese também assina o roteiro ao lado de Eric Roth, baseado no livro best-seller de David Grann.

The Persian Version

Sony Pictures Classics

Ganhador do Prêmio do Público no Festival de Sundance deste ano, o drama com um toque de comédia, "The Persian Version", entra em cartaz em algumas salas de cinema na sexta-feira, dia 20 de outubro. O longa acompanha a iraniana-americana Leila que se esforça para encontrar equilíbrio e abraçar suas culturas opostas. Quando sua família se reúne em Nova York por conta do transplante de coração de seu pai, Leila tenta balancear seu "real" relacionamento e sua família. Mas, quando seu segredo é revelado, ela acaba descobrindo que a mãe tem um segredo do passado. Escrito e dirigido por Maryam Keshavarz, 'The Persian Version" oferece uma história universal e oportuna da experiência iraniana e iraniano-americana. No elenco estão Layla Mohammadi e Niousha Noor.

The Other Zoey

Brainstorm Media

A comédia romântica "The Other Zoey" também entra em cartaz nos cinemas no dia 20 de outubro. O longa acompanha Zoey Miller (Josephine Langford), uma inteligente estudante de informática que acha que tem tudo planejado sobre o amor. Ela tem sua vida virada de cabeça para baixo quando Zach (Drew Starkey), um popular jogador de futebol da faculdade, fica com amnésia e confunde Zoey com sua namorada. Antes que possa revelar a verdade, ela conhece o primo de Zach, Miles (Archie Renaux), com quem tem muito em comum. Fingindo ser namorada de Zach, ela percebe que tem sentimentos pelos dois e é forçada a enfrentar seus medos para tomar uma decisão impossível. "The Other Zoey" foi escrito por Matthew Tabak e dirigido por Sara Zandieh.

The Canterville Ghost

Blue Fox Ent./ Shout! Studios

Chega às telonas no dia 20 de outubro, a animação "The Canterville Ghost", a reimaginação animada para toda a família do clássico de Oscar Wilde. À medida que o século 19 dá lugar ao século 20 e a invenção científica traz novas formas de atravessar e ver o mundo, uma família moderna americana muda para a sua nova casa de campo Canterville Chase, na Inglaterra. Lá, eles descobrem que a casa é assombrada por um fantasma: Sir Simon de Canterville; que assombra a região de Canterville Chase há mais de trezentos anos, mas a história será diferente quando ele tenta assustar os recém-chegados.