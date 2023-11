Novo filme de Eugenio Derbez entra em cartaz & muito mais

Radical

Pantelion Films/3pas Studios/Participant

O drama "Radical", com o ator Eugenio Derbez, estreia nas salas de cinema na sexta-feira, dia 3 de novembro. Matamoros é uma pequena cidade da fronteira mexicana, que é atormentada pela negligência, corrupção e violência, um professor frustrado tenta um novo método radical para libertar a curiosidade e o potencial dos seus alunos... e talvez até a sua genialidade. Baseado em uma história real, no elenco também estão Daniel Haddad, Jennifer Trejo, Mía Fernanda Solís, Danilo Guardiola. O longa ganhou o prêmio no Festival de Sundance deste ano.

Priscilla

A24

Também entra em cartaz na sexta-feira, dia 3 de novembro, o drama biográfico "Priscilla". Dirigido por Sofia Coppola, o longa acompanha a história do relacionamento de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla Presley. Protagonizado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, a trama é contada do ponto de vista de Priscilla, e é baseado no livro 'Elvis e Eu', escrito por ela. O roteiro adaptado foi escrito por Sofia Coppola.

What Happens Later

Bleecker Street

A comédia romântica "What Happens Later", com os atores Meg Ryan e David Duchovny, também estreia nas salas de cinema no dia 3 de novembro. Willa e Bill são ex-namorados que depois de muito anos, acabam se reencontrando em um aeroporto que fecha por conta de uma nevasca. Como o tempo não melhora, eles ficam presos durante a noite nesse aeroporto. A direção ficou por conta de Meg Ryan.

The Mark King's Daughter

Lionsgate & Roadside Attractions

O suspense "The Mark King's Daughter" também entra em cartaz nos cinemas nesse final de semana. No filme, a vida aparentemente comum de Helena esconde uma verdade sombria e perigosa: seu pai distante é um criminoso muito perigoso, o homem que manteve ela e sua mãe em um cativeiro na floresta durante anos. Quando seu pai foge da prisão, Helena precisará enfrentar seu passado. No elenco estão Daisy Ridley, Ben Mendelsohn e Brooklyn Prince. A direção é de Neil Burger. O roteiro foi escrito por Elle Smith and Mark L. Smith e foi baseado no best-seller homônimo de Karen Dionne.

All Dirt Roads Taste of Salt

A24

O drama "All Dirt Roads Taste of Salt" estreia em New York e Los Angeles no dia 3 de novembro, sexta-feira. Escrito e dirigido por Raven Jackson, o longa acompanha a vida de uma mulher no Mississipi onde ela é explorada por décadas e uma ode às gerações de pessoas, lugares e momentos inefáveis que nos moldam. No elenco estão Kaylee Nicole Johnson, Sheila Atim, Chris Chalk, Moses Ingram, entre outros