Lançamentos da semana nas telonas

Saltburn

Amazon Studios

Estreias em algumas salas de cinema no dia 17 de novembro, o suspense com um toque de comédia "Saltburn". A trama se passa nos anos 2000 e acompanha o estudante universitário Oliver Quick, que tem dificuldades para se encaixar na Universidade de Oxford. Após conhecer Felix Catton, Oliver é imediatamente atraído pelo mundo aristocrático do jovem - que o convida para passar uma temporada na casa de sua família. Mas o que começa como uma amizade aparentemente inocente logo escalona para uma crescente obsessão. No elenco estão Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Carey Mulligan e Archie Madekwe. O longa foi escrito e dirigido por Emerald Fennell. Vale a pena assistir! Ah, "Saltburn" expande para o circuito nacional no dia 22 de novembro.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Lionsgate

E mais um capítulo da franquia The Hunger Games chega às telonas na sexta-feira, dia 17 de novembro. "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" acompanha a história de Coriolanus Snow antes de ser Presidente Snow. Na décima edição dos Jogos, Snow de dezoito anos de idade deverá mentorear um tributo, mas pega justamente uma garota do Distrito 12, o pior dos piores. Em meio a uma rede de traições, manipulações e farsas, Snow deverá não só proteger a si mesmo, mas terá que fazer com que a garota chegue até o final da competição. O filme foi dirigido por Francis Lawrence e estão no elenco: Rachel Zegler, Viola Davis, Tom Blyth, Fionnula Flanagan, entre outros.

Trolls Band Together

Universal Pictures

"Trolls Band Together", terceiro filme da franquia Trolls, entra em cartaz na sexta-feira, dia 17 de novembro. No filme, Poppy descobre que Branch e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela. Mas, quando um de seus irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões nefastos, Branch e Poppy embarcam em uma jornada para reunir os outros irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop. Eles embarcam mais uma vez em uma aventura onde diversão, desafios e muitos novos e loucos amigos os acompanharão em uma incrível jornada. No elenco de vozes estão Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel, Daveed Diggs, entre outros.

Next Goal Wins

Searchlight Pictures

A nova comédia dramática"Next Goal Wins' dirigido por Taika Waititi também chega aos cinemas no dia 17 de novembro. O filme, estrelado por Michael Fassbender, conta a história do time de futebol da Samoa Americana que, durante a Copa do Mundo de 2002, sofreu uma derrota histórica para a Austrália - com um placar de 31 a 0. Anos depois, em 2014, o rebelde e azarado treinador Thomas Rongen é contratado para ajudar o time a virar o jogo e dar a volta por cima na competição. Will Arnett, Elisabeth Moss e Oscar Kightley também estão no elenco.