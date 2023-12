Entrevista com a diretora Nicole Mejia sobre o "A Place in the Field"

Já está disponível no formato Digital e no video on demand o drama "A Place in the Field" dos estúdios Lionsgate.

A vida solitária do veterano Gio é abalada quando ele recebe as cinzas de um amigo soldado, que morreu durante um combate, e seu último pedido foi para que Gio fizesse uma viagem viagem para enterrá-las. Gio e seu amigo, Herbert, partem para a Califórnia, mas problemas com o carro e as lembrnças que Gio tem do campo de batalha retardam o progresso da viagem.

Poderá Gio encontrar coragem para enfrentar seus demônios e cumprir a promessa feita a seu amigo? Esta poderosa e profunda história de perda, amizade, perseverança e vontade de seguir dramatiza a longa jornada que cada veterano passa rumo à liberdade.

No elenco estão Don DiPetta, Khorri Ellis e Mishel Prada. A direção foi feita por Nicole Mejia.

Eu tive a oportunidade de conversar com a atriz que virou diretora sobre a sua estreia na direção, os desafios, e muito mais.

Confira o vídeo exclusivo, em inglês, com a talentosa diretora: