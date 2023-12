Novo filme com a Julia Roberts estreia na Netflix

Poor Things

Searchlight Pictures

O novo filme do diretor Yorgios Lanthimos, "Poor Things", estreia nas salas de cinema na sexta-feira, dia 8 de dezembro. O longa, produzido por Emma Stone, acompanha a história de Bella Baxter (interpretada por Stone), trazida de volta à vida após um experimento realizado pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe), um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Além de Stone e Dafoe, o elenco também conta com Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, entre outros. Baseado no livro homônimo de Alasdair Grey e referenciando o clássico Frankenstein, o roteiro foi escrito por Tony McNamara.

The Boy and The Heron

Gkids/Studio Ghibli

A nova animação do diretor Hayao Miyazaki também estreia nos cinemas no dia 8 de dezembro. Baseado no livro de Genzaburo Yoshino de 1937, o longa conta a história de um menino de 15 anos em uma jornada para descobrir o crescimento espiritual, a pobreza e o significado da vida com a ajuda de seu tio, cujo conselho é comunicado a ele por um diário. Ao longo da história o menino, como seu homônimo Copérnico, olha para as estrelas e usa suas descobertas sobre os céus, a terra e a natureza humana para responder à pergunta de como ele viverá. "The Boy and The Heron"

Silent Night

Lionsgate

E o diretor John Woo está de volta com mais um filme de ação e suspense. "Silent Night" já está em cartaz nos cinemas do país. Totalmente sem diálogos, o longa mostra um homem em uma frenética busca por vingança quando seu filho é vítima de um violento fogo cruzado entre gangues. No elenco estão Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Harold Torres, entre outros. John Woo também escreveu o roteiro.

Leave the World Behind

Netflix

Fica disponível a partir do dia 8 de dezembro na Netflix, o novo filme com a atriz Julia Roberts "Leave the Wolrd Behind". Baseado no livro homônimo escrito por Rumaan Alam, o longa acompanha o casal Amanda (Julia Roberts) e Clay (Ethan Hawke) e seus filhos que vão passar o final de semana em uma mansão de luxo. Tudo vai bem até que um apagão traz dois desconhecidos com notícias de um grande ataque cibernético que transforma o feriado em um inferno. G.H. (Mahershala Ali) e Ruth (Myha'la) chegam à casa desesperados por abrigo, alegando que a casa é deles e precisam entrar para se protegerem da grande ameaça invisível que arrisca a vida de todos. Agora, as duas famílias precisam se unir para se salvarem do desastre que se aproxima e, a cada momento, fica mais assustador e perigoso. "Leave the World Behind" foi escrito e dirigido por Sam Esmail.

Candy Cane Lane

Prime Video

Também disponível na Plataforma digital Prime Video, a comédia de aventura natalina "Candy Cane Lane", com o ator Eddie Murphy. O longa acompanha um homem com a missão de vencer o concurso anual de decoração de Natal na rua onde mora. Chris faz um acordo com uma elfo travessa chamada Pepper para aumentar suas chances de vitória, e ela lança um feitiço que causa estragos em toda a cidade. Correndo o risco de arruinar as festas de fim de ano, Chris, sua esposa Carol e seus três filhos devem correr contra o relógio para quebrar o feitiço de Pepper, lutar contra personagens mágicos e salvar o Natal para todos. Além de Eddie Murphy, estão no elenco Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Nick Offerman, entre outros. A direção é de Reginald Hudlin. O roteiro foi escrito por Kelly Younger.